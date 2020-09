Was ist Geofencing und was bringt es deinem Unternehmen?

Es ist eine Methode, verschiedene Kampagnen oder Anzeigen in einem festgelegten Bereich zu unterteilen und durchzuführen, so dass sie für bestimmte Benutzer von Interesse sind. Es bietet vielfältige Möglichkeiten und außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, mehr Umsatz für das Unternehmen zu generieren.

Für ein Unternehmen ist es eine Möglichkeit, produktiver und gleichzeitig sicherer zu arbeiten. Zudem kann man dadurch die Ressourcen optimieren und viel effektivere Kampagnen durchführen.

Welche Rolle spielt Geofencing im mobilen Marketing?

Man kann es verwenden, um Entfernungen zu berechnen und ein definiertes Gebiet zu untersuchen. Für das mobile Marketing ist es sehr nützlich, da es die Geofences in der Umgebung von Konkurrenten lokalisieren kann. Es ist eine Strategie, sie im Auge zu behalten und die Kontrolle zu haben. Außerdem bestimmen sie den Umkreis, den die Marke kontrollieren will, und tragen darüber hinaus dazu bei, die Treue der Kunden zu verbessern.

Der Geofence ermöglicht es, Informationen über bestimmte Standorte und das Nutzerverhalten zu sammeln, was für das mobile Marketing sehr interessant ist. Außerdem ist es möglich, die Zielgruppe einzuteilen und Aktionen zu personalisieren sowie Strategien auf ein bestimmtes Profil auszurichten.

Zum anderen ermöglicht es die Personalisierung der Nachrichten je nach Standort der Kunden und trägt dazu bei, die Funktion der betreffenden Unternehmens-App zu verbessern.

Was ist der Geofencing-Bereich?

Dieser Bereich ermöglicht es dem Unternehmen, am Leben der Benutzer teilzunehmen. Es hat sich als ein sehr nützliches und notwendiges Tool im Marketing erwiesen. Außerdem kann man es personalisieren und sowohl an die Bedürfnisse des Unternehmens als auch des Kunden anpassen.

Dieses Geolokalisierungs-Tool wird häufig eingesetzt, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten und die Besucherzahlen in den Geschäften zu erhöhen. Der Erhalt von Informationen über das Verbraucherverhalten ist eine Möglichkeit, die Wirksamkeit der durchgeführten Kampagnen und Werbeanzeigen sowie die Gestaltung der Läden, neben anderen interessanten Aspekten, zu bewerten.

Vorteile dieses Tools für ein Unternehmen

Es ist eine Möglichkeit, den Kunden Mitteilungen zu senden, damit sie in das Geschäft kommen. Allerdings muss dazu das GPS für den Empfang der Meldungen aktiviert sein. Zum Beispiel lokalisiert dich die App unter der Postleitzahl Nordhauser-Straße in Berlin . Wenn sich dieses Gebiet in der Nähe des Geschäfts dieser App befindet, sendet sie dir Benachrichtigungen mit neuen Angeboten, damit du zu diesem Laden zurückkehrst.

Es ermöglicht, Anzeigen an den genauen Standort der Benutzer zu senden und ist eine nützliche Methode für Personen, die wirklich an bestimmten Produkten oder Dienstleistungen interessiert sind. Heutzutage legt man Wert auf Unmittelbarkeit und schnelles Handeln der Unternehmen; daher ist diese Funktion für beide Seiten von Vorteil, sowohl für das Geschäft als auch für die Person, die in das Unternehmen kommt.

Kurz gesagt, es stellt einen weiteren Schritt in Richtung eines neuen Proximity Marketing dar. Es bietet viele Möglichkeiten, die es jedem kleinen oder mittleren Unternehmen ermöglicht, einen großen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.