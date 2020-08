Mit E-Mail-Marketing zu stabileren Kundenbeziehungen: Das sind die Vorteile von Newslettern

Manche meinen sogar, dass andere Kanäle neben dem Social-Media-Marketing nicht mehr lange werden bestehen können. Doch das etablierte E-Mail-Marketing hat kaum an Popularität eingebüßt. Tatsächlich hat es viele Vorteile, auf diesem Wege mit Kunden in Kontakt zu treten: Newsletter-Marketing stärkt die Kundenbindung, informiert über Produktneuheiten oder Veränderungen der Unternehmensstruktur. Als Medium, das unabhängig von Drittanbietern wie Google, Facebook und Instagram bestehen kann, ermöglicht es sowohl Inhalts- als auch Kostenkontrolle. Im Folgenden die fünf größten Vorzüge von E-Mail-Marketing:

1: E-Mails sparen Kosten

E-Mail-Marketing ist deutlich günstiger als Printmarketing: Ein Newsletter, der einmal erstellt wurde, kann in Sekundenschnelle an eine beliebige Anzahl an Empfängern versendet werden. Zudem entfallen Materialkosten für Briefmarken, Umschläge und Papier. Auch Zeitaufwand für Kuvertierung und Versand entsteht nicht. Da Empfänger eines Newsletters sich vorab selbst dafür angemeldet haben, können Unternehmer außerdem von einem Mindestmaß an Interesse ausgehen. Daher sind die Streuverluste im Vergleich zu Plakatwerbung oder Anzeigen deutlich kleiner.

2: Hohes Maß an Personalisierbarkeit

Newsletter ermöglichen es, eine enge und persönliche Kundenbeziehung aufzubauen. Das erreichen Unternehmer dadurch, dass sie Kunden persönlich ansprechen. Damit ist zum einen der Name des Empfängers gemeint, sofern er bekannt ist. Doch die persönliche Ansprache geht weit über den Namen hinaus: Wer seine Zielgruppe gut kennt, lässt ihr im besten Fall nur solche Informationen zukommen, die tatsächlich relevant für sie sind. Insbesondere, wenn ein Unternehmen verschiedene Zielgruppen hat, empfiehlt sich der Einsatz von Newsletter-Software . Sie ermöglicht es beispielsweise, Zielgruppen zu strukturieren und anhand diverser Parameter einzuteilen. Dabei kann es sich um verschiedene Buyer Personas handeln, aber auch um Leser, die beispielsweise Geburtstag haben oder nach längerer Abwesenheit als Kunden reaktiviert werden sollen.

3: Flexibilität und Schnelligkeit

Im Gegensatz zu postalischen Newslettern vergeht kaum Zeit zwischen dem Versand und dem Empfang von Informationen. Damit einher geht eine größere inhaltliche Flexibilität. Unternehmen können direkt und spontan auf unternehmensinterne Entwicklungen oder Nachrichten eingehen. Dies gewährleistet, dass E-Mails jederzeit aktuell und inhaltlich auf dem neuesten Stand sind.

4: Klarheit, Struktur und Texttiefe

Indem weiterführende Informationen oder zusätzliche Inhalte als interne Verlinkungen in eine E-Mail eingebettet werden, kann eine hohe Informationsdichte erzielt werden, ohne dass dadurch die Lesbarkeit beeinflusst wird. Der Text bleibt klar strukturiert und übersichtlich. Jeder Leser kann individuell entscheiden, ob weiterführende Informationen für ihn relevant sind und er auf den Link klickt. Produktempfehlungen oder weiterführende Artikel werden subtil beworben, ohne dass der Leser sich gedrängt fühlt.

5: Analysen und Erfolgskontrolle

Der Einsatz von Newsletter-Tools ermöglicht eine Erfolgskontrolle in Echtzeit. Klick- und Öffnungsraten können sofort eingesehen werden. Dadurch kann theoretisch nach jeder Maßnahme deren Erfolg evaluiert werden. Auch A/B-Testing ist ohne weiteres möglich, um beispielsweise den besten Versandzeitraum oder die ansprechendere Betreffzeile zu ermitteln. Hierfür teilt man die Empfängerliste in zwei Gruppen und schickt den Newsletter zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Versionen. Die Erkenntnis, welcher Zeitraum bzw. welche Version den größeren Erfolg gebracht hat, macht es möglich, sich den Bedürfnissen der Zielgruppe weiter zu nähern.