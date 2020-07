3D-Druck wird für immer mehr Industriezweige interessant

Wie genau funktioniert „additive Fertigung“?

Anders als bei konventionellen Herstellungsverfahren, bei denen ein gewünschtes Objekt in den meisten Fällen aus einem Block herausgearbeitet wird, baut sich bei dem 3D-Druck-Verfahren das gewünschte Objekt mit Hilfe unterschiedlicher Materialien schichtweise auf.

Die Basis dafür bilden CAD-Druckdaten mit den genauen Vorgaben, wie das Endprodukt aussehen und welche Funktionen es erfüllen soll.

In der Vergangenheit wurde der 3D-Druck vor allem von Start Ups eingesetzt, um im Rahmen des „Rapid Prototypings“ funktionsfähige Prototypen für ein neues Produkt herzustellen. Mittlerweile gilt „Additive Manufacturing“ (oder kurz: AM; englisch für additive Fertigung) als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien in der industriellen Fertigung und es werden bereits von einigen Unternehmen komplette Produktserien damit hergestellt.

Was sind die Vorteile dieses Verfahrens?

Der entscheidende Vorteil für neue Unternehmen bei dieser Technologie ist, dass damit die Entwicklung von Produkten bis zur Marktreife deutlich schneller voranschreitet als mit anderen Fertigungsverfahren. Das führt dazu, dass die entsprechenden Artikel wesentlich schneller in den Verkauf gelangen können.

Doch auch bestehende Unternehmen, die bisher auf andere Fertigungsverfahren setzten, haben erkannt, dass durch die reproduzierbare Qualität Kosten und vor allem Herstellungszeiten eingespart werden können.

Mit anderen Technologien wie dem Metall- oder Kunststoffguss war die Herstellung der Objekte erst ab einer großen Stückzahl wirtschaftlich sinnvoll und viele unnötige Ressourcen wurden verbraucht. Durch das 3D-Druckverfahren lassen sich auch Kleinserien so herstellen, dass sie mit Gewinn an den Endverbraucher verkauft werden können.

In welchen Industriezweigen kommt die Technik bereits zum Einsatz?

Vor allem im medizinischen Bereich ist der 3D-Druck mittlerweile sehr beliebt, weil sich damit Einzelstücke zu erschwinglichen Preisen herstellen lassen. Dazu zählen beispielsweise Prothesen und Orthesen. Bisher war die Herstellung dieser künstlich geschaffenen Körperteile sehr aufwendig und vor allem kostenintensiv. Die additive Fertigung hat dazu geführt, dass nun auch Haustiere mit passenden Prothesen ausgestattet werden können.

Auch die Luft- und Raumfahrt setzt bereits voll auf den 3D-Druck . Ein großer Anteil der Betriebskosten für Fluglinien entsteht durch den großen Verbrauch von Kerosin während des Flugs. Daher ist ein entscheidender Faktor bei der Herstellung, Teile zu verwenden, die das Gesamtgewicht des Flugzeugs reduzieren und so den Verbrauch senken. Der 3D-Druck bietet die Möglichkeit, Bauteile herzustellen, die leichter sind als jene, die bisher im Flugzeug verbaut wurden, aber dennoch die nötige Stabilität gewährleisten. Die Armlehnen in vielen Flugzeugen werden beispielsweise mittlerweile im additiven Fertigungsverfahren herstellt.

Die Lebensmittelindustrie hat den Nutzen ebenfalls erkannt. Hier steckt die Entwicklung zwar noch in den Kinderschuhen, doch vor allem die Konditoren machen sich die Vorteile des 3D-Druckverfahrens zu Nutze und stellen damit zum Beispiel essbare Figuren oder Logos in 3D-Form her. Doch die Forschung in der Lebensmittelindustrie hat wesentlich mehr vor und sieht großes Potenzial: In naher Zukunft wird es möglich sein, das komplette Abendessen einer Familie im 3D-Drucker auszudrucken.

Große Modelabels und Sportartikel-Hersteller sehen in der additiven Fertigung die große Chance, individualisierte Einzelstücke herzustellen und so noch mehr auf den Konsumenten eingehen zu können. Die ersten Versuche gibt es hier bereits bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Laufschuhen. Beispielsweise die Spikes an Sprint-Schuhen können so genau dort platziert werden, wo sie für den jeweiligen Läufer optimal sind. Doch auch das ist erst der Anfang im Konsumgüterbereich. Schon bald werden die ersten Unternehmen anbieten, individuelles Spielzeug für Kinder, Haushaltsgegenstände wie Vasen oder Lampen oder maßgeschneiderte Rahmen für Fahrräder zu leistbaren Preisen herzustellen.

Durch die 3D-Druck-Technik ist zu erwarten, dass die Produktvielfalt um einiges größer wird, als es derzeit der Fall ist. Der große Vorteil ist, dass deshalb dennoch keine unnötigen Ressourcen verschwendet werden müssen, da die additive Fertigung wesentlich schonender mit den Rohstoffen umgeht als konventionelle Fertigungsverfahren.