Digitalisierung verschlafen: Weiterhin großer Nachholbedarf von Mittelständlern auf dem digitalen Markt!

Eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Münsterland bilden das wirtschaftliche Fundament in der Region. So sind unzählige Menschen in verschiedensten Unternehmensbranchen im Münsterland beschäftigt. Die Reichweite der kleinen und mittelständischen Unternehmen übersteigt allerdings nur selten das unmittelbare Einzugsgebiet eines ansässigen Unternehmens. Immer noch verschlafen viele kleine und mittelständische Unternehmen den Einstieg auf den digitalen Markt.

Von Dülmener Zeitung