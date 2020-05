Die gesamte Software fürs Büro: Alles aus einer Hand bei Lizengo

Für eine vollständige Büroausstattung fällt also nach Möblierung und Technik eine ganze Menge an notwendiger Software an. Letztendlich stellt diese das Herzstück des Büros dar, denn ohne sie geht nichts. Dabei kann man schnell den Überblick verlieren – sowohl über Kosten, als auch die verschiedenen Verträge, Laufzeiten, diverse Abomodelle je nach Hersteller und darüber hinaus die große Flut an verfügbarer Software, aus der man für den jeweiligen Zweck auswählen muss.

Insbesondere kleinere Betriebe, die häufig sehr spezifische Anforderungen an die verwendeten Programme haben, stehen daher durchgehend vor der großen Herausforderung, die Übersicht zu bewahren.

Einfaches Software-Management

All diese Probleme lassen sich mit dem richtigen Software-Partner an der Hand lösen. Einer der deutschen Vorreiter auf diesem Gebiet ist Lizengo .

Einerseits spezialisiert sich Lizengo auf Lizenzsoftware, wie der Name unschwer erkennen lässt. Das bedeutet im Detail: Eine Lizenz wird in Form eines Produktschlüssels gekauft. Dieser ermöglicht das Herunterladen und die Installation der Software, welche danach üblicherweise unbefristet nutzbar ist.

Heutzutage werden Programme oft in Form eines Abonnements vertrieben. Während dieses Modell durchaus auch Vorteile hat, entstehen insbesondere für Bürobetriebe mit viel verschiedener Software diverse Nachteile:

Laufende Kosten: „Software as a service“ (SaaS) wird nach Nutzungszeit abgerechnet, in den meisten Fällen monatlich. Das nimmt zwar die höheren einmaligen Kosten für eine unbefristete Lizenz, doch kann über eine längere Laufzeit hinweg zu sehr hohen akkumulierten Kosten führen.

„Software as a service“ (SaaS) wird nach Nutzungszeit abgerechnet, in den meisten Fällen monatlich. Das nimmt zwar die höheren einmaligen Kosten für eine unbefristete Lizenz, doch kann über eine längere Laufzeit hinweg zu sehr hohen akkumulierten Kosten führen. Befristete Nutzbarkeit: Alternativ wird nicht automatisch, ohne Befristung regelmäßig für die Software abgebucht – stattdessen ist die Nutzung befristet. Nach einem oder zwei Jahren muss man dann den Vertrag erweitern oder sich erneut um die Beschaffung der Software kümmern.

Alternativ wird nicht automatisch, ohne Befristung regelmäßig für die Software abgebucht – stattdessen ist die Nutzung befristet. Nach einem oder zwei Jahren muss man dann den Vertrag erweitern oder sich erneut um die Beschaffung der Software kümmern. Abhängigkeit vom Hersteller : Häufig sind SaaS-Modelle direkt mit einem System des Herstellers vernetzt, beispielsweise zur Authentifizierung des Nutzer-Logins. Haben diese Dienste Probleme, so kann sich das auch auf die Nutzbarkeit der Software auswirken.

: Häufig sind SaaS-Modelle direkt mit einem System des Herstellers vernetzt, beispielsweise zur Authentifizierung des Nutzer-Logins. Haben diese Dienste Probleme, so kann sich das auch auf die Nutzbarkeit der Software auswirken. Große Zahl an laufenden Verträgen: Da SaaS meistens direkt vom jeweiligen Hersteller vertrieben wird, ist dieser auch der direkte Vertragspartner. In einem Betrieb, in dem mehrere verschiedene Programme verwendet werden, führt das zu vielen verschiedenen Partnern und Nutzungsverträgen, die man allesamt überblicken muss.

Wenn diese Aspekte unerwünscht sind, bietet sich unbefristete Lizenzsoftware eindeutig an. Da diese bei Lizengo von einem Anbieter verfügbar ist, vereinfacht dies auch die Kommunikation, den Überblick über die Abrechnungen und die Lösung von Problemen.

Service als Teil des Pakets

Wenn es um die Einrichtung von Software oder die Installation und Wartung geht, fehlt es gegebenenfalls am nötigen Knowhow, um dies optimal und fehlerfrei durchzuführen. Gerade in kleinen und mittelständischen Betrieben, aber auch am heimischen Computer, reichen hin und wieder die IT-Kenntnisse nicht aus.

Daher ist das Teil des Modelles bei Lizengo – eine kostenlose Beratung und Hilfe bei der Installation und Wartung der Programme gehören zum Service dazu. So ist es kein Problem mehr, Software wie gewünscht einzurichten. Das ist ein großer Vorteil für Unternehmer und Selbstständige, die häufig noch in Fragen der Digitalisierung hinter den großen Konzernen weit zurückliegen.

Einfache Lösung für Betriebe: Partnerprogramme

Foto: DC Studio / Adobe Stock

Unternehmen sind einer der größten Abnehmer für hochwertige Software. Da die Lizenzen stets aktuell sein müssen und keine Einschränkungen geduldet werden oder markttaugliche Ergebnisse gefragt sind, sind Shareware oder kostenlose Alternativprogramme zumeist keine Option.

Daher hat sich Lizengo mit einem Fokus auf den B2B-Bereich entsprechend aufgestellt. Ein Vorteil, den besonders Geschäftskunden gut nutzen können, ist das Bonusprogramm. Da üblicherweise viel verschiedene Software benötigt wird, lohnen sich mehrere Bestellungen zusätzlich durch den entstehenden Rabatt.

Da die meisten Lizenzen unbefristet gültig sind, ist es auch wichtig, dass die Software auch stets verfügbar ist. Vor einigen Jahren noch hatte man einen Datenträger zur Installation, den man einfach zu jedem Zeitpunkt nutzen konnte – heutzutage ist das kaum mehr denkbar. Doch hier sorgt Lizengo ebenfalls vor.

Die Downloads für die gekauften Programme sind stets im eigenen Kundenkonto abrufbar. So ist es auch kein Problem, ein System neu aufzusetzen oder nach einiger Zeit eine Neuinstallation mit dem bereits vorhanden Produktschlüssel vorzunehmen.

Eignung für das heimische Büro

Ob Homeoffice-Mitarbeiter oder für die reine Privatnutzung des Computers – auch hier ist viel Software nötig. Zwar gibt es möglicherweise kostenlose Open-Source-Werkzeuge, die man verwenden kann, doch häufig sind diese in ihren Funktionen und der Bedienbarkeit etwas eingeschränkt, insbesondere im Vergleich mit den etablierten Programmen.

Auch für diesen Zweck bietet Lizengo daher auch viel Software an, die für die Nutzung zuhause geeignet ist und auch für entsprechende Preise erhältlich ist. Betriebssysteme, Fotobearbeitung, Antivirus- und Datensicherungsprogramme oder Hilfen für die private Steuererklärung – nicht nur Unternehmen sind bei Lizengo an der richtigen Stelle.