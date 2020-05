Drucker und ihre Varianten – welche ist die richtige für Sie?

In Zeiten der Coronakrise hat die Bedeutung der Drucker sogar noch weiter zugenommen, da viele Menschen im Home-Office arbeiten. Ein ordentliches Gerät ist ein Faktor, der zu unserer Produktivität beiträgt. Allerdings ist Drucker nicht gleich Drucker. Es gibt unterschiedliche Varianten und vor einem Kauf sollten Sie sich überlegen, was für eine am ehesten Ihren Anforderungen entspricht. Bedenken Sie dabei auch, dass die Marke der Patronen und Toner , dieselbe wie beim Drucker sein sollte. Andernfalls kann es zu Schäden und Verunreinigungen kommen.

Tintenstrahldrucker

Tintenstrahldrucker beziehungsweise Tintendrucker erfreuen sich gerade bei Privatpersonen einer großen Beliebtheit. Es handelt sich in der Regel um Farbdrucker, die Tinte aus Druckerpatronen beziehen und diese auf das zu bedruckende Medium aufsprühen. Die Anschaffungskosten für Tintenstrahldrucker sind gering. Allerdings gilt das nicht für die laufenden Kosten. Das regelmäßige Befüllen der Patronen kann ganz schön teuer werden. Die Druckkosten pro Seiten fallen somit verhältnismäßig hoch aus. Außerdem kann es passieren, dass bei längerer Nichtbenutzung die Tinte in den Patronen trocknet. In solchen Fällen hilft nur noch ein Austausch. Sie sollten also überprüfen, ob ein Tintendrucker auf lange Sicht sinnvoll ist. Bei Vieldruckern ist das in der Regel nicht der Fall.

Laserdrucker

Lange war es mit Laserdruckern nicht möglich, in Farbe zu drucken. Mittlerweile ist auch das möglich und die Geräte erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Gerade in Büros kommen Laserdrucker immer öfter zum Einsatz. Die Anschaffungskosten sind zwar hoch, dafür fallen die laufenden Kosten geringer als beispielsweise bei Tintenstrahldruckern aus. Im Gegensatz zu Tintendruckern drucken Laserdrucker nicht mit Tinte (Patronen), sondern mit Pulver (Toner). Die gebotene Druckqualität ist hoch, weswegen sich Laserdrucker langsam auch in Privathaushalten etablieren. Zumal deren Anschaffungskosten in den vergangenen Jahren gesunken sind. Selbst hochwertige Geräte sind inzwischen erschwinglich.

3D-Drucker

Eigentlich sind 3D-Drucker keine Drucker im eigentlichen Sinne, dennoch haben wir uns entschieden, sie hier aufzuführen. 3D-Drucker stellen dreidimensionale Werkstücke durch ein additives Verfahren her. Dabei können die unterschiedlichsten Materialien zum Einsatz kommen. Unter anderem Kunststoffe werden beim 3D-Druck häufig genutzt. Fakt ist, dass 3D-Druck eine Technologie der Zukunft ist. In absehbarer Zeit werden sich die Drucker auch in Privathaushalten durchsetzen.

LED-Drucker

Von der Funktionsweise sind LED-Drucker mit Laserdruckern vergleichbar. Allerdings nutzen LED-Drucker keinen Laser, sondern ein spezielles LED-Band. Der Toner wird durch dieses auf das Papier aufgebrannt. Ein großer Vorteil der fotoelektrischen Drucker ist ihre lange Lebensdauer. Bei sachgemäßer Benutzung ist eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden möglich. Die meisten anderen Arten von Druckern können diesbezüglich nicht ansatzweise mithalten.

Nadeldrucker

In unserer heutigen Zeit kommen Nadeldrucker nur noch selten zum Einsatz. Einst waren sie eine weit verbreitete Innovation. Wie der Name es erahnen lässt, basieren die Drucker auf Nadeln. Diese haben die Aufgabe, einzelne Punkte auf Papier aufzudrucken. Besagte Punkte ergeben dann am Ende ein ganzes Zeichen. Da Nadeldrucker gut für Durchdrucke sind, finden sie unter anderem in Arztpraxen Verwendung.