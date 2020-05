Online-Streaming in der Krise: Wie entwickeln sich Netflix, Spotify und Co.?

Steigende Nutzung hat positiven Einfluss

Die Wirtschaft befindet sich schon jetzt in zum Teil großen Schwierigkeiten. Durch die Auswirkungen des Coronavirus werden viele Existenzen gefährdet, die es ansonsten problemlos durch das Jahr 2020 geschafft hätten. Und doch gibt es auch in diesen Tagen Branchen, die von der aktuellen Lage profitieren. Dazu gehören vor allem die Online-Streaming-Dienste, die ihre unterschiedlichen Services an die Kunden bringen. In erster Linie denken wir vor allem an Netflix und Amazon Prime Video, die mit den meisten bezahlten Abonnements Film- und Serienfans in Deutschland und aller Welt ansprechen. Durch den Coronavirus erhöht sich die Zeit, die Menschen mit Streaming-Inhalten vor dem Fernseher verbringen, deutlich. Ab dem Wochenende des 13. und 14. März stieg diese beispielsweise um 32 Prozent an, in anderen Ländern wie Österreich gar um 40 Prozent.

Daher entwickeln sich auch die Aktienkurse von Netflix zurzeit äußerst positiv. Noch am 13. März lag der Wert einer Aktie bei 285,90 Euro. Knapp einen Monat später stieg der Wert um rund 14,4 Prozent auf 333,95 Euro. Viele Trader investieren derzeit in genau solche Unternehmen, sei es direkt oder per CFD-Handel, um auf weitere Preissteigerungen zu spekulieren . Hierbei handelt es sich um das Trading von Differenzkontrakten, mit denen gehandelt wird, ohne die eigentlichen Aktien – zum Beispiel von Netflix – jemals physisch zu besitzen. Einer der Hauptvorteile ist, dass auf Kursschwankungen in beide Richtungen spekuliert werden kann, Händler also auch von fallenden Kursen profitieren können. Neben Netflix verzeichnete auch Amazon einen deutlichen Aktienanstieg, wobei hier unklar ist, welchen Anteil Prime Video an dieser Entwicklung besitzt.

Foto: Pixabay

Wie reagieren die Unternehmen auf die veränderte Situation?

Infolge der Auswirkungen der Krise reagierten die großen Streaming-Anbieter fast allesamt. Sowohl Netflix, Prime als auch Internet-Gigant YouTube entschieden sich dazu, ihre Streaming-Qualität zu drosseln , um der höheren Nutzung der Datennetze gerecht zu werden. Auch wenn es sich um geringfügige Veränderungen handele, seien sie dennoch entscheidend, um die Netze zu entlasten. Netflix allein soll etwa dafür sorgen, dass eine gut 25 Prozent höhere Kapazität verfügbar sei. Ein Problem stellte freilich auch der Launch des neuen Streaming-Dienstes Disney+ dar, der etwa in Frankreich aufgrund der Coronakrise verschoben wurde, aber in Deutschland und andernorts wie geplant stattfand. Die Deutsche Telekom bietet seinen Kunden das Produkt zum Beispiel für sechs Monate ohne weitere Kosten an.

Doch es gibt auch positive Entwicklungen für die Kunden. Eine von ihnen ist Netflix Party. Es handelt sich um eine Chrome-Erweiterung, die den Nutzer gemeinsam mit Freunden Videos auf der Plattform ansehen lässt und dabei Chats zwischen ihnen ermöglicht. Auch YouTube, Hulu, Amazon Prime Video und HBO Now sind durch Anwendungen wie Metastream und TwoSeven mit anderen Nutzern ansehbar, die kein aktives Abonnement des jeweiligen Services besitzen. Bleibt noch der Musik-Streaming-Dienst Spotify, der aktuell kein vergleichbares Angebot im Programm hat. Allerdings sind es hier die Nutzer selbst sowie Radiostationen, die mit Playlists lokalen Bands helfen oder einfach die Zeit etwas schneller vergehen lassen. Genau darauf kommt es letztlich an, egal wo in der Welt wir uns auch aufhalten mögen.