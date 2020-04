Jedes Endgerät wird passend gemacht dank MDM Lösungen

Immer mehr Mitarbeiter greifen mit unterschiedlichen Geräten auf die Firmensoftware zu. Denn der Grad an Digitalisierung wird größer, die Philosophie von BYOD (bring your own device) trägt ihr Übriges dazu bei und aufgrund der zunehmenden Verschmelzung von Arbeit und Freizeit schalten sich viele Beschäftigte auch von Zuhause aus in die firmeneigenen Kommunikationsnetzwerke ein. Sie möchten zum Beispiel den aktuellen Geistesblitz so schnell wie möglich zur Diskussion stellen oder sind im Internet auf etwas Interessantes gestoßen, was dem Unternehmen weiterhelfen könnte.

Von Dülmener Zeitung