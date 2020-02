Selbstfliegende Flugzeuge und die Zukunft des Flugverkehrs

Wenn die Piloten das Gurtzeichen abnehmen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in einem selbstfliegenden Flugzeug befinden. Mit diesem Wissen und in Anbetracht der Anzahl erfolgreicher Flüge, die jeden Tag durchgeführt werden, klingt autonomes Fliegen wie ein ziemlich sicherer, erreichbarer Fortschritt. Aber was sind selbstfliegende Flugzeuge? Und was ist die Zukunft der Luftfahrt?

Bei kommerziellen Flugzeugen muss der Pilot den Flugplan in das Flugmanagementsystem eingeben, bevor das Flugzeug startet. Die Piloten aktivieren das Autopilotsystem dann kurz nach dem Start. Der Autopilot bleibt bis zu einigen Minuten vor der Landung aktiv. Bei geringer Sicht kann das Flugzeug jedoch sicher selbst landen, wenn Flugzeug und Startbahn für eine autonome Landung zugelassen sind.

Piloten werden in Flugzeugen benötigt, da Flugzeuge komplexe Situationen wie Ablenkungen, Turbulenzen und andere Notfälle an Bord oder von außen nicht bewältigen können. Ihre Anwesenheit ist für die Sicherheit des Flugzeugs und der Passagiere, die es befördert, unerlässlich. Die Aufgabe des Piloten ist es auch, dafür zu sorgen, dass der Autopilot eingeschaltet bleibt, und wenn er aus irgendeinem Grund ausfällt, ist er zur Stelle, um die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen.

Was ist der Unterschied zwischen autonomen Flugzeugen und selbstfliegenden Flugzeugen?

Selbstfliegende Flugzeuge sind der nächste Schritt in der Entwicklung der Automatisierung in der Luftfahrtindustrie; bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg.

Derzeitige kommerzielle Flüge sind hochgradig automatisiert und verwenden autonome Systeme , um Flugzeuge auf einer bestimmten und festgelegten Route zu fliegen, ohne dass der Pilot zwischen Start und Landung eingreifen muss. Diese selbstfliegenden Flugzeuge benötigen immer noch zwei Piloten, um Bedrohungen wahrzunehmen, zu landen und zu starten, obwohl sie selbst fliegen und sich in der Luft bewegen können.

Dieses System ist uns als Autopilot bekannt und hält ein Flugzeug auf einer vordefinierten Bahn und in unterschiedlichen Höhen. Es kann Steig- und Sinkflüge einleiten und nach Anweisung drehen.

Die Zukunft des Luftverkehrs wird voraussichtlich völlig autonom sein, d.h. es wird kein Bedarf an Piloten geben.

Autonome Flugzeuge könnten unsere städtischen Gebiete mobilisieren . Autonome fliegende Taxis könnten in Megastädten eingesetzt werden. Science Fiction-Autoren würden nicht mehr länger davon träumen, da fliegende Fahrzeuge Teil unseres zukünftigen Lebens werden könnten. Das scheint jeden Tag mehr zur Realität zu werden. Mit der ständig wachsenden Popularität von schnellen Einzelhandelsunternehmen wie Amazon, die immer schnellere Lieferarten für ihre Waren benötigen, könnten die Versandzeiten erheblich verkürzt werden, indem man für Pakete den Lufttransport nutzt, anstatt sie auf der Straße zu befördern.

Um in einer städtischen Umgebung operieren zu können, muss sich ein autonomes Flugzeug als sicher erweisen, indem es eine Reihe von Aufgaben außerhalb seiner vordefinierten Flugbahn selbständig ausführt. Diese sind wie folgt:

Sicheres Starten und Landen ohne Benutzung einer Startbahn.

Sicheres Manövrieren und Freihalten von anderen Fahrzeugen, Gebäuden und Vögeln.

In der Lage sein, den eigenen Kurs zu ändern und mit unvorhersehbaren Situationen wie erhöhten Windgeschwindigkeiten, Böen, Motorstörungen, Bäumen und mehr umzugehen.

Diese Stufe des autonomen Fliegens erfordert, dass das Flugzeug über viele Sensoren, eingebettete Software und fortschrittliche KI-Systeme verfügt, die kontinuierlich aus jedem Fehler lernen können, um einen sicheren Kurs zu gewährleisten. Die eingebauten Systeme müssen auch intelligent genug sein, um den Unterschied zwischen verschiedenen Gebäuden, Hindernissen und anderen Flugzeugen zu kennen und bei allen Wetterbedingungen gut funktionieren zu können. Der Entwurf eines solchen Flugzeugs würde viel Zeit, Geschicklichkeit, Entwicklung und Finanzierung erfordern und würde auch eine Kombination aus Simulation, Software und Hardware benötigen, um dies zu ermöglichen.

Wie k ö nnen wir in Zukunft von selbstfliegenden Flugzeugen zu autonomen Flugzeugen übergehen?

Der erste Schritt hin zu einem autonomen Flugzeug wird darin bestehen, mit dem Betrieb eines einzigen Piloten zu beginnen. Es wurde angenommen, dass dies in Zukunft bei Kurzstrecken- und Frachtflügen geschehen wird. Jedes Stadtflugzeug, wie z.B. Taxis, wird - bevor man von Autonomie sprechen kann - auch einen einzigen Piloten benötigen, damit das System je nach Bedarf lernen kann. Letztendlich werden vollständig autonome Systeme besser als der Mensch in der Lage sein, mit einer städtischen Umgebung voller Hindernisse umzugehen.

Ähnlich wie Hubschrauber müssen die Flugzeuge in der Lage sein, vertikal zu starten und zu landen; sie werden leicht sein und die gleiche Kapazität wie ein kleines Familienauto haben, ähnlich wie eine Passagierdrohne . Sie werden für sehr kurze Streckenflüge geeignet sein. In Anbetracht dessen ist es unwahrscheinlich, dass die Unternehmen, die diese Entwicklung unterstützen, Gewinne erzielen, wenn sie mit Fahrern/Piloten arbeiten. Für die Fahrer mag es anfangs recht teuer sein, damit der Betreiber die Gewinnzone erreichen kann, aber eine vollständige Automatisierung würde diese Kosten senken und sie langfristig erschwinglicher und nachhaltiger machen.

Viele Unternehmen und Start-ups konkurrieren darum, die ersten zu sein, die diese Art von autonomen Flugzeugen in unsere Stadtgebiete liefern, aber um dies zu erreichen, müssen sie sicherstellen, dass das autonome Flugzeug in jeder denkbaren Situation die sicherste Entscheidung trifft. Diese Tests könnten Jahrzehnte dauern.