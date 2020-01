Die besten Gruppenspiele für die nächste Party

In dem folgenden Ratgeber stellen wir Ihnen drei abendfüllende Gruppenspiele vor, für die Sie nur wenig Materialien benötigen.

„Mord im Hotel“ – Hier sind gute Merkfähigkeiten gefragt

In dem Spiel „Mord im Hotel“ werden vor allem die Merkfähigkeiten der Spieler ordentlich auf die Probe gestellt. Zum Szenario: Das Wohnzimmer fungiert als abgelegenes Hotel. Doch eines Nachts geschieht ein schrecklicher Mord und von dem Täter fehlt jede Spur. Doch irgendwas scheinen die Hotelgäste zu verbergen und nicht jeder scheint es mit der Wahrheit so genau zu nehmen. Es ist Zeit, die Detektivmütze zu richten und die Gäste zu verhören. Denn einer der Gäste lügt.

Bei dem Spiel „Mord im Hotel“ wird zunächst ein Gast zum Detektiv ernannt, der sich zunächst für ein paar Minuten außerhalb des Wohnzimmers aufhalten muss. Nun wird ein Gast ausgesucht, der die Rolle des Mörders übernimmt und im nächsten Schritt denkt sich jeder Teilnehmer ein Alibi aus. Wichtig ist, dass die eigene Geschichte mit feinen Details versehen wird, da diese an späterer Stelle noch eine wichtige Rolle spielen wird. Sobald jeder Mitspieler sein Alibi festgelegt hat, darf der Detektiv eintreten und alle Teilnehmer befragen. Anschließend verlässt der Detektiv noch einmal für zwei Minuten den Raum und bittet abschließend noch einmal alle Spieler, ihr Alibi vorzutragen. Jeder Spieler bleibt bei seiner Erzählung, mit Ausnahme des Mörders. Dieser ändert ein feines Detail, das der Detektiv während der Erzählung im besten Fall erkennen muss. Nach der erneuten Befragung analysiert der Detektiv seine Ergebnisse und bestimmt den Mörder. Liegt er richtig, hat er die Spielrunde gewonnen. Liegt er falsch, gebührt dem Mörder der Sieg. Dieses Spiel ist perfekt für kleinere und mittelgroße Gruppen, die gerne miteinander agieren und sich im besten Fall schon ein wenig vertraut sind.

„Einer gegen Alle“ – Wer ist der schlaueste Kopf der Gruppe?

Ratespiele sind ein wahrer Klassiker unter den Gesellschaftsspielen und erfreuen sich auch bei Gruppentreffen enormer Beliebtheit. Mit dem Spiel „Einer gegen Alle“ wird das heimische Wohnzimmer zur Showbühne, wobei sich ein Gast mit allen anderen Personen, jeweils im 1 gegen 1, messen muss. Hierfür sollte eine möglichst geübte Person ausgewählt werden, die sich lange im Wissensduell durchsetzen kann. Nun wird noch ein Gast zum Moderator gekürt, der die Quizfragen in jeder Runde vorliest. Sobald einer der beiden Teilnehmer die richtige Antwort hat, wird blitzschnell der Finger gehoben oder ein Signalruf festgelegt. Gewinnt der Einzelkämpfer die Runde, tritt er gegen den nächsten Spieler der Gruppe an. Ist jedoch ein Teilnehmer der Gruppe schneller, nimmt dieser den Platz des Einzelkämpfers ein, welcher ausscheidet. Für das Spiel „Einer gegen Alle“ reicht es aus, sich im Vorfeld ausreichend Fragen zu verschiedenen Themengebieten aufzuschreiben.

Alternativ können Sie auch Alexa Spiele nutzen und auf das schier unbegrenzte Wissen des kleinen smarten Gerätes zurückgreifen. „Auch können in Zukunft Partyklassiker wie Tabu oder Therapy im Skill-Store auftauchen, sodass alte Gesellschaftsspiele durch die Echo Buttons ein ungeahntes Revival erleben“, so die Technik-Expertin Alina Günder von HomeandSmart.de.

„Werwölfe von Düsterwald“ – ideal für Taktikfreunde

Abschließend kommen wir mit dem Spiel „Werwölfe von Düsterwald“ zu einem wahren Klassiker unter den Rollenspielen, welches gleichermaßen junge wie auch ältere Spieler fesselt. Zum Hintergrund: In einem kleinen Dorf nahe des Düsterwalds herrscht Chaos. Während tagsüber die unschuldigen Bürger besonnen ihrer Arbeit nachgehen, wird der kleine Ort jede Nacht von blutrünstigen Werwölfen heimgesucht. Der Hauptmann möchte den Werwölfen endlich Einhalt gebieten und lässt alle Bürger des Tages versammeln. Doch es ist gar nicht so einfach, die Werwölfe ausfindig zu machen, denn diese sind Meister der Tarnung und nehmen nur bei Nacht ihre Wolfsgestalt an.

Das Spiel „Werwölfe von Düsterwald“ lässt sich mit der richtigen Vorbereitung an nahezu jedem Ort spielen, setzt aber eine Gruppengröße von mindesten zehn Spielern sowie einen erfahrenen Moderator voraus. Dieser Moderator fungiert als Erzähler und leitet die Teilnehmer durch die einzelnen Phasen des Spiels, wobei in die Tag- und Nachtphasen unterschieden wird.

Zu Beginn setzen sich alle Teilnehmer in einem Kreis zusammen und jeder Spieler erhält einen Zettel mit einer Identität, die nur er kennen darf. Einem Spieler kann entweder die Rolle des Dorfbewohners oder die des Werwolfes zugeteilt werden. Während der Nachtphase dürfen nur die Wölfe ihre Augen öffnen und möglichst leise bestimmen, welcher Dorfbewohner gefressen werden soll. Sobald die Tagphase anbricht, öffnen alle Spieler gemeinsam die Augen und dürfen einander verdächtigen. Hierbei ist es wichtig, dass die Werwölfe einander schützen, ohne dabei aufzufallen. Nach einer ausgedehnten Diskussion, in der geblufft, gelogen und taktiert werden darf, wird per Abstimmung ein Spieler verurteilt und muss aus dem Spiel ausscheiden. Erst nach seiner Verurteilung und seinem Ausscheiden darf der Spieler seine wahre Identität preisgeben.

Das Ziel der Dorfbewohner ist es, alle Werwölfe zu ermitteln und diese nach und nach aus dem Spiel zu schicken. Die Werwölfe hingegen wollen sich gegen die Dorfbewohner durchsetzen und ihrerseits als Team gewinnen. Scheidet das letzte Mitglied eines Teams aus, ist das Spiel beendet. Um das Spiel noch spannender zu gestalten, können zudem Dorfbewohner mit Sonderfunktionen eingesetzt werden. So gibt es beispielsweise eine Hexe mit einem Heil- sowie einem Todestrank, eine Seherin, die sich jede Nacht heimlich die Identität eines Spielers zeigen lassen darf, sowie auch ein blinzelndes Mädchen. Das Spiel „Werwölfe von Düsterwald“ scheint auf den ersten Blick ein wenig komplex, lässt sich allerdings sehr schnell erlernen. Dieses Spiel ist ideal für Gruppen mit sehr redefreudigen Teilnehmern, die gerne taktieren.

Fazit: Mit diesen Spielen kommt keine Langeweile auf

Zwar ist die Auswahl an Party- und Gruppenspielen sehr groß – allerdings möchte nicht jeder zu teurem Spielequipment greifen müssen. Allerdings reichen gerade für die besonders spannenden Spiele oft einfache Mittel aus. Wir hoffen, dass wir Sie ein wenig für die nächste Party inspirieren konnten.