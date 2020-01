Stockholm (dpa) - Wenn Frauchen oder Herrchen einmal ohne sieunterwegs sind, können Hunde und andere Haustiere nun ihre eigenePlaylist auf Spotify hören. In wenigen Schritten können die BesitzerWiedergabelisten für ihre Tiere erstellen, wie derMusik-Streamingdienst aus Schweden am Mittwoch in Stockholmmitteilte.

Um eine Liste - im Spotify-Fachsprech heißt das «Pet Playlist» - zuerstellen, muss man zunächst sein Haustier wählen. Neben Hunden sindauch Katzen, Hamster, Vögel und selbst Leguane möglich. Anschließendkönnen noch Angaben zur Persönlichkeit des Tieres gemacht werden,etwa ob es eher entspannt oder energiegeladen, schüchtern oderneugierig ist.