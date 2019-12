Deutsch Nachhilfe mit Preply

Früher haben sich ein Schüler und der Nachhilfelehrer dazu wöchentlich getroffen. Gemeinsam wurde dann der Lernstoff erarbeitet. Heutzutage kann das Ganze online ohne den Aufwand des Zusammentreffens ganz leicht über Skype stattfinden. Innovative Plattformen, wie Preply, vermitteln solche modernen Nachhilfestunden zwischen Schülern und Lehrern.

Die Vorteile von Preply bei der Deutsch Nachhilfe

Damit wurden bereits einige der Vorteile der Deutsch Nachhilfe über die Preply Lernplattform kurz angeschnitten. Hier kommen die größten Vorteile die Nachhilfestunden über das Internet generell bieten.

Das sind die drei größten Vorteile von Online Nachhilfe für Schüler

Leichter einen guten Nachhilfelehrer finden Privatunterricht ohne Fahrtzeiten und Fahrtkosten Wesentlich niedrigere Kosten der Unterrichtseinheiten

Das sind die drei größten Vorteile von Privatunterricht über das Internet für Lehrer

Leichter Schüler für Deutsch Nachhilfe finden Weniger Zeitaufwand, da die Fahrtzeiten entfallen Wesentlich höheres Einkommen, da durch die Zeitersparnis mehr Stunden in der gleichen Zeit möglich sind

Das sind die Vorteile der Lernplattform Preply

Hier geht es um einige der vielen Punkte, die Preply zu einer hervorragenden Wahl machen, wenn sie eine Lernplattform aussuchen. Zusammenfassend steht diese Plattform für Qualität und Transparenz.

Lehrer mit Zertifizierungen

Sie finden für die Deutsch Nachhilfe auf Preply ausgezeichnete Lehrer mit einer guten Ausbildung. In den Profilen wird genau ausgewiesen, welche Zertifikate der jeweilige Nachhilfelehrer vorweisen kann. Von CELTA bis TEFL und TESOL sind alle üblichen und natürlich auch viele andere internationale Zertifikaten verfügbar. Sie haben also die Möglichkeit die Lehrperson danach auszusuchen.

Manuell überprüfte Profile

Bei der Anmeldung muss jeder Lehrer seine Qualifikationen und Kompetenzen nachweisen. Diese Nachweise werden von einem Expertenteam bei Preply einzeln geprüft und gegebenenfalls freigegeben. Deswegen müssen die Nachhilfelehrer ein bis zwei Tage nach der Registrierung warten, bis sie loslegen können. Für die Schüler bedeutet das aber den Vorteil von einzeln, manuell geprüften Qualifikationen.

Besonders große Auswahl an Lehrern

Insgesamt vermittelt die Lernplattform Preply derzeit über 29.000 Lehrer. So ist gewährleistet, dass sie für jede Schulstufe und fast jedes Fach einen geeigneten Nachhilfelehrer finden. Es ist dabei egal, ob es um Deutsch Nachhilfe oder Englisch, Physik oder Mathematik geht. Auf den Profilen finden sie Bewertungen der anderen Schüler. Das hilft ihnen, sich ein Bild vom jeweiligen Nachhilfelehrer zu machen.

Günstige Preise bei Preply

Natürlich können die Lehrer wesentlich günstiger unterrichten, weil so viel Aufwand gegenüber Nachhilfestunden vor Ort wegfällt. So gibt es schon Preise ab 5 € pro Unterrichtsstunde. Auch das ist sicher einer der vielen Gründe, warum bereits über 170.000 Schüler über Preply unterrichtet wurden.

Vorteile von Privatunterricht über Preply

Alle bisherigen Vorteile bezogen sich auf die Qualität, den Aufwand und die Kosten. Aber auch der Privatunterricht des Schülers alleine mit dem Lehrer wirkt sich sehr positiv auf den Lernerfolg aus. Nachstehend erfahren sie die Vorteile des Einzelunterrichts gegenüber dem Nachhilfeunterricht in einer Klasse.

Individuelles Lernprogramm

Der Lehrer erarbeitet schon in der ersten Stunde einen ganz persönlichen Lernplan mit dem Schüler. Dieser ist exakt auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt. Im Laufe des Lernprozesses wird durch das Feedback in den Stunden und eventueller Lernzielkontrollen laufend angepasst. So kann gewährleistet werden, dass gemeinsam festgelegte Lernziele auch tatsächlich erreicht werden.

Flexible Zeiten sind möglich

Durch den transparenten Online Kalender jedes Lehrers kann jederzeit eingesehen werden, wann noch eine Stunde möglich ist. Bei Verständnisproblemen oder Lernrückständen kann ganz leicht eine Unterrichtseinheit dazwischen gebucht werden. Auch die regelmäßigen Stunden müssen nicht wöchentlich zur gleichen Zeit stattfinden. Es kann flexibel für jede Woche der passende Zeitpunkt für eine ungestörte Unterrichtseinheit geplant werden.

Größere Auswahl von Lehrern auch global

Vielleicht befindet sich der passende Nachhilfelehrer für die Deutsch Nachhilfe nicht in dem Ort, wo sie leben. Über Preply haben sie Zugang zu professionellen Lehrern auf der ganzen Welt. Spanisch lernt man wahrscheinlich am besten von einem guten spanischen Lehrer. Über die Lernplattform Preply ist das kein Problem. Jeder kann hier aus einem riesigen Angebot jemanden finden, der den persönlichen Ansprüchen entspricht.

Flexibler Ort beim Lernen

Selbst, wenn sie in den Urlaub fahren, muss der Nachhilfeunterricht der Kinder nicht entfallen. Egal, wo man sich gerade befindet, kann die Unterrichtseinheit über Skype stattfinden. Vielleicht wird sogar eine Freistunde, in der Schule für eine Nachhilfestunde genutzt. Durch den flexiblen Ort und die flexiblen Zeiten wird die Organisation von regelmäßigen Nachhilfeunterricht wesentlich leichter.

So funktioniert Deutsch Nachhilfe auf Preply

Abschließend erfahren sie hier noch kurz und bündig den extrem einfachen Vorgang, um die erste Stunde zu buchen. Binnen Minuten kann bereits die erste Unterrichtseinheit geplant sein.

Die Registrierung: Melden sie sich auf der Lernplattform Preply an und geben sie ihre wichtigsten persönlichen Daten ein. Die Suche: Sie können nach Fach, also zum Beispiel Deutsch Nachhilfe, Ursprungsland, Verfügbarkeit und auch nach Preis filtern. Es kann auch nach gewünschten Qualifikationen gesucht werden. Wer sich nicht gleich in der riesigen Auswahl an Lehrern zurechtfindet, kann die Suche auch einfach an das Team von Preply übergeben. Eine einfache Nachricht mit den Wünschen reicht und in Kürze kommen einige passende Vorschläge zurück. Fixierung der ersten Unterrichtsstunde: Sie finden für jeden Lehrer einen Kalender online, wo alle verfügbaren Unterrichtseinheiten zu sehen sind. Wählen Sie einfach eine Zeit aus. Bereiten Sie sich auf die Stunde vor, damit sie den Lernplan möglichst genau mit dem Lehrer festlegen können. Stundenpaket kaufen: Sobald sie sich sicher sind, dass der passende Lehrer gefunden ist, können sie Pakete kaufen. Diese sind in Stückelungen zu 5, 10, 15 oder 20 Unterrichtseinheiten verfügbar. Danach können sie die gewünschten Unterrichtsstunden sofort in den Kalender des Nachhilfelehrers eintragen.

So einfach ist das Finden des passenden Lehrers für die deutsch Nachhilfe oder auch jeden anderen Privatunterricht. Selbstverständlich bietet die Lernplattform Preply eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie an. Sollte sie tatsächlich ausnahmsweise einmal nicht mit einem der hoch qualifizierten Lehrer zufrieden sein, bietet die Plattform zwei Möglichkeiten an. Das Team sucht einen kostenlosen Ersatzlehrer für sie oder sie bekommen einfach das bezahlte Geld zurück. Es besteht also überhaupt kein Risiko für Sie! Versuchen Sie es einfach und buchen Sie jetzt ihre erste Stunde auf Preply.