Nicht nur Selbstständige, sondern auch Angestellte haben die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten. Das bringt einige Vorteile mit sich: Man kann sich seine Arbeitszeiten selbstständig einteilen und Anfahrtswege entfallen. Häufig ist auch die Arbeitsatmosphäre wesentlich ruhiger und entspannter. Einen gesetzlichen Anspruch auf die Heimarbeit gibt es allerdings nicht, vielmehr handelt es sich um ein Entgegenkommen des Arbeitgebers. Außerdem müssen fürs Home Office bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein , zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit während der Arbeitsstunden. Außerdem sollte ein separates Arbeitszimmer vorhanden sein.

Selbstständige und Freiberufler haben es in der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes einfacher: Vor allem Menschen mit kreativen oder technischen Berufen, die hauptsächlich auf einen Laptop samt Internetverbindung angewiesen sind, können fast überall arbeiten. Für alle organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufgaben, die eine solche Tätigkeit mit sich bringt, ist ein echter Arbeitsplatz jedoch unabdingbar. Dort kann man in Ruhe Rechnungen erstellen, ausdrucken und versenden oder Dokumente abheften. Da dabei längst nicht alles elektronisch abläuft, ist ein eigener Drucker im Büro überaus nützlich.

Am preisgünstigsten für den Eigenbedarf ist ein Tintenstrahldrucker. Er eignet sich vor allem für Leute, die nicht ständig und in großen Mengen drucken müssen. Neue Geräte bekommt man mittlerweile ab etwa 50 Euro. Mit einem Kombigerät, das drucken, scannen und kopieren kann, ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet. Tintenstrahldrucker sind in zwei Varianten erhältlich: als Schwarzweiß- oder als Farbdrucker. Was die zum Druck nötigen Tintenpatronen angeht, hat man die Wahl zwischen teureren Originale vom Hersteller und günstigeren kompatiblen Patronen . In der Regel reicht eine Tintenfüllung für rund 500 Blatt Papier. Mit dem Entwurfsmodus kann man die Blattzahl sogar noch erhöhen und mehr aus der Patrone herausholen.

Für Vieldrucker sind Laserstrahldrucker allerdings die bessere Alternative. Auch sie sind als Farb- oder Schwarzweißdrucker erhältlich, allerdings benötigt man statt Druckerpatronen Tonerkartuschen. Die Preise für ein solches Gerät starten in der Regel bei rund 100 Euro. Braucht man zusätzlich noch Scan- oder Kopierfunktionen, wird es teurer. Dafür schaffen die meisten Laserdrucker etwa 1.000 Blatt pro Tonerladung und bewältigen auch große Druckaufträge in relativ kurzer Zeit.