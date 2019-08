Berlin (dpa/tmn) - «Lost Ember» von den Hamburger Mooneye Studios ist ein außergewöhnliches Action-Adventure. Hier steht das Erkunden der Welt aus einer etwas anderen Perspektive im Mittelpunkt. Spieler schlüpfen nämlich in das Fell eines Wolfs.

Und damit nicht genug: Der Spielerwolf besitzt nämlich die Fähigkeit, andere Tiere zu kontrollieren. So erleben Spieler die Handlung aus gleich mehreren Perspektiven und können Spezialfähigkeiten aller Tiere nutzen, erforschen Unterwasserwelten oder graben sich durch die Erde.

Umd ums Erforschen geht es in der Welt von «Lost Ember» , in der sich die Natur das Land von der Menschheit zurückgeholt hat. Spieler müssen herausfinden, was aus dem Volk der Inrahsi geworden ist. Im Verlauf der Handlung erleben Spieler eine Geschichte von Hoffnung, Verlust, Zielen und Scheitern handelt. Immer wieder kommt es zu Rückblenden, um das Puzzle Stück für Stück zusammensetzen zu können. Die einzelnen Fragmente werden zu einem Großen und Ganzen zusammengesetzt.

«Lost Ember» gibt es für PC, Playstation 4 und Xbox One. Die PC-Variante kostet rund 20 Euro, die Konsolenversionen rund 25 Euro. Auch eine Ausgabe für Nintendos Konsole Switch ist geplant. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.