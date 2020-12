Verschleiß bei Bremsscheiben – Informatives zu Lebensdauer und Kosten

Die Bremsscheiben sind ein sicherheitsrelevantes Bauteil an jedem Kraftfahrzeug. Betätigt der Fahrer das Bremspedal, werden die Bremsbeläge von Scheibenbremsen gegen die Bremsscheibe gepresst. Aufgrund der Montage der Scheiben an der Radnabe besteht eine direkte Verbindung zu den Rädern – die mit dem Bremsvorgang einhergehende Reibung führt zur Drosselung der Umdrehungen und damit zur gewünschten Geschwindigkeitsreduzierung.

Wie oft muss man Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln?

Grundsätzlich müssen Bremsscheiben in der Regel weniger häufiger gewechselt werden als Bremsbeläge. Bremsbacken können je nach Qualität und Fahrstil bereits nach 30.000 Kilometer verschlissen sein. Handelt es sich um besonders solide Modelle, die mit einem vorausschauenden Fahrstil genutzt werden, ist eine Lebensdauer von rund 60.000 Kilometer denkbar. Bei Bremsscheiben hängt der Wechselintervall stark von der Qualität ab. Viele besonders günstige Bremsscheiben machen nicht mehr als 50.000 Kilometer mit. Hochwertige Modelle können dreimal so lang halten. Verbraucher, die trotz Markenware von Sparpotenzial profitieren möchten, können online nach Ersatzteilen Ausschau halten. Allerdings muss kritisch auf die Qualität geachtet werden, da nicht alle Internetanbieter überzeugen. Der Onlinehändler DAPARTO präsentiert Bremsscheiben führender Hersteller und erlaubt einen schnellen Preisvergleich der Autoteile. Mit einer spezifischen Suchmaske mit Fahrzeugauswahl lässt sich gezielt nach passenden Produkten für eine einwandfreie Bremsfunktion suchen.

Verschleißanzeige: Wenn bei der Bremsscheibe die Verschleißgrenze erreicht ist, sollte sie durch eine neue ersetzt werden. Diese Angabe vermerken die Hersteller direkt auf den Teilen als „MIN TH“ (Minimum Thickness“ – die Angabe steht für die Mindestdicke der Bremsscheibe.

Bei Defekten ist der Austausch früher fällig

Defekte Bremsscheiben müssen auch dann ausgetauscht werden, wenn die Verschleißgrenze noch nicht unterschritten ist. Ein Defekt ist ein Sicherheitsrisiko – wird wissentlich mit einer kaputten Bremsscheibe am Straßenverkehr teilgenommen, gilt dies als grob fahrlässig. Folgende Anzeichen können auf eine defekte Bremsscheibe hindeuten:

Ungleichmäßiger Verschleiß

Riefenbildung

Bremsen wechseln: Was darf es kosten, Bremsbeläge und Scheiben zu erneuern?

Die Kosten für die Anschaffung der Ersatzteile sind von der Qualität und dem Fahrzeugmodell abhängig. Bremsbeläge schlagen pro Satz mit rund 40 bis 100 Euro zu Buche. Bremsscheiben kosten im Doppelpack zwischen 60 und 200 Euro. Hinzu kommen die Ausgaben für den fachgerechten Austausch in der Werkstatt. Was das Bremsscheiben Wechseln kosten wird, hängt maßgeblich von der Art der Werkstatt und dem Fahrzeug ab. Freie Kfz-Werkstätten sind in der Regel günstiger als Vertragswerkstätten und einen Vergleich wert.

Besonders teuer wird der Wechsel der Verschleißteile bei PS-starken Autos, weil sie über eine leistungsstärkere Bremsanlage verfügen als PS-schwache Fahrzeuge. „Beim Škoda Fabia etwa kosten Bremsklötze samt Scheiben vorn rund 370 Euro, bei einem Audi A8 stolze 1426“, erklärt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. in einem Verbrauchtipp zur korrekten Wartung von Bremsanlagen und den damit verbundenen Kosten. In der Liste des ADACs lässt sich anhand gängiger Modellreihen ein Eindruck darüber gewinnen, was der Bremsenwechsel kosten kann. Dabei wird zwischen Fahrzeugen mit Scheibenbremsen und Trommelbremsen unterschieden. Als allgemeine Orientierung für die Kosten lässt sich ein Preisrahmen von 200 bis 400 Euro (pro Achse) nennen.

Vorteilhaft am Wechsel der Bremsscheiben ist generell, dass es sich um eine Arbeit handelt, die in Kfz-Werkstätten normalerweise nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Viele Profis benötigen dank Know-how, Erfahrung und Spezialwerkzeug für den Wechsel weniger als eine Stunde. Mit rund zwei Stunden Arbeitszeit ist beim Austausch von Scheiben und Belägen zu rechnen.

Besser zum Profi!

Vom eigenhändigen Wechsel der Bremsscheiben und Bremsbeläge ist generell abzuraten. Weil es sich um sicherheitsrelevante Fahrzeugteile handelt, können Fehler bei der Montage verheerende Folgen haben. Nicht nur für die eigene Sicherheit der Fahrzeugführer, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer.

