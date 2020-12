Auto anmelden - worauf sollte bei der Fahrzeuganmeldung geachtet werden?

Welche Formalitäten sind auf der Zulassungsstelle zu erledigen?

In Deutschland gilt das Auto als beliebtestes Verkehrsmittel. Selbst in Corona-Zeiten und trotz schwächelnder Wirtschaftslage wird davon ausgegangen, dass der deutsche Autobestand wächst . Medienberichten zufolge werden in der Bundesrepublik monatlich zwischen 200.000 und 300.000 neue Fahrzeuge zugelassen . Diese Formalitäten sind auf der Zulassungsstelle zu erledigen. Das Prozedere kann sich allerdings in die Länge ziehen, falls notwendige Dokumente nicht vorgelegt werden können oder der Antragsteller zur falschen Tageszeit erscheint. Im Zusammenhang mit einem neuen Auto muss zunächst die Entscheidung getroffen werden, ob es sich dabei um ein Neufahrzeug oder einen Gebrauchtwagen handeln soll.

Ein gebrauchtes Modell muss häufig beim Vorbesitzer abgeholt werden, wobei sich der Standort des Fahrzeugs oftmals in großer Entfernung befindet, sodass für die Überführung ein Kurzzeitkennzeichen verwendet werden muss. Bei einem Kurzzeitkennzeichen handelt es sich ein spezielles Autokennzeichen, welches für Probe- und Überführungsfahrten genutzt wird. Das Besondere an diesem Kennzeichen ist der gelbe Streifen auf der rechten Seite, auf den das Enddatum der Gültigkeit eingeprägt ist, denn die Nutzungsdauer ist auf maximal 5 Tage beschränkt. Da bei der Zulassungsstelle eine gültige Versicherungspolice vorgelegt werden muss und grundsätzlich bei jeder Autofahrt ein gewisses Risiko für Unfälle und Fahrzeugschäden besteht, sollte das Auto entsprechend versichert sein.

Eine Möglichkeit, Fahrzeuge, die mit Kurzzeitkennzeichen unterwegs sind, zu versichern, ist die sogenannte Kurzzeit-Versicherung. Solche Kurzzeit-Versicherungen findet man inzwischen auch online wie bei https://kurzzeitkennzeichen.express . Damit der Nachweis einer Versicherung bei der Fahrzeugzulassung vorgelegt werden kann, sollte darauf geachtet werden, dass die EVB (elektronische Versicherungsbestätigung) umgehend per E-Mail oder SMS übermittelt wird. Ein Kurzzeitkennzeichen wird nur für ein verkehrssicheres Fahrzeug (Nachweis über HU = Hauptuntersuchung) und ausschließlich für Probefahrten und Überführungsfahrten vergeben.

Die notwendigen Dokumente für die Autozulassung

Die Anmeldung oder Ummeldung eines Fahrzeugs erfolgt in der Regel bei der zuständigen Zulassungsstelle am Wohnort. Bei der Autoanmeldung sind verschiedene Dokumente, die als Zulassungsbescheinigung Teil 1 und die Zulassungsbescheinigung Teil 2 bezeichnet werden, vorzulegen. Dabei handelt es sich um den Fahrzeugschein und den Fahrzeugbrief. Wenn das eigene neue Fahrzeug durch einen Dritten bei der Behörde angemeldet werden soll, muss die Person eine vom Fahrzeugbesitzer ausgestellte Vollmacht zur Kfz-Zulassung mitbringen.

Diese Regelung gilt für Autoanmeldungen und Ummeldungen. Grundsätzlich kann eine Zulassungsvollmacht auf jede gewünschte Vertrauensperson ausgestellt werden, unabhängig davon, ob der Partner, ein Verwandter oder ein Freund die Anmeldung des Fahrzeugs übernimmt. Damit unnötige Wartezeiten vermieden werden können, ist es empfehlenswert, sich um einen Termin bei der Zulassungsstelle zu kümmern. In vielen Städten und Gemeinden wird die Autoanmeldung mittlerweile online abgewickelt.

In der kalten Jahreszeit sollten beim Autofahren unbedingt die Witterungsbedingungen berücksichtigt werden. Das Fahren im Winter erfordert besonders viel Aufmerksamkeit, vor allem, wenn es um die ersten Fahrten mit dem neuen Auto geht und man sich erst an die Eigenschaften des Fahrzeugs gewöhnen muss. Nach dem Umzug muss ein Kfz bei der Zulassungsstelle am neuen Wohnort angemeldet werden. Bei diesem Termin wird auch die neue Anschrift in die Fahrzeugpapiere eingetragen.