Cupra weitet Modellpalette aus

Weiterstadt (dpa/tmn) - Die sportliche Seat-Tochter Curpa weitet ihr Modellprogramm aus. Nicht nur leistungsstarke und strammer abgestimmte Varianten des neuen Kompaktauto Leon und des gerade überarbeiteten SUVs Ateca kommen auf den Markt. Sondern mit dem Formentor rollt auch ihr erstes eigenständiges Modell in den Handel.

Das SUV Coupé für die gehobene Kompaktklasse kommt wie die anderen Cupra-Neuheiten in diesen Tagen in den Handel und kostet zunächst mindestens 43.953 Euro, teilte Cupra mit. Wenn später weitere Motorvarianten folgen, soll der Preis «tief in den 30 000ern» liegen, kündigte Deutschlandchef Bernhard Bauer an.

Der Turbo macht Dampf bis Tempo 250

Der Formentor nutzt die Plattform von VW Tiguan oder Seat Ateca mit dem Infotainment-System des neuen VW Golf, hat aber eine deutlich sanfter abfallende Dachlinie als die bisherigen SUVs. Außerdem sind bei dem 4,45 Meter langen Geländewagen die hinteren Kotflügel stark betont und über den Rädern weit ausgestellt. Innen bietet er bei 2,68 Metern Radstand dennoch genügend Platz für fünf Personen und kommt auf 450 Liter Kofferraum.

Als zunächst einzigen Motor gibt es einen Turbobenziner mit zwei Litern Hubraum. Der leistet laut Cupra 228 kW/310 PS und beschleunigt das Auto mit bis zu 400 Nm in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und macht maximal 250 km/h möglich. Serienmäßig mit Allrad und Doppelkupplung ausgestattet, verbraucht er im Mittel 7,7 Liter (175 g/km CO2). Mittelfristig will Cupra sieben Motoren bis hinunter zum Diesel mit 110 kW/150 PS anbieten, auch Versionen mit Mild- oder Plug-in-Hybrid.

Auch Ateca und Leon werden sportlicher

Parallel zum eigenständigen Formentor nimmt sich Cupra auch des neuen Seat Leon an: Fünftürer und den Kombi Sportstourer gibt es so künftig zu Preisen ab 37.870 Euro ebenfalls mit einem besonders starken 2.0-Liter-Turbo. Der leistet im Schrägheck laut Cupra 213 kW/290 PS und wird im Kombi mit 213 kW/290 PS oder 221 kW/300 PS angeboten. 250 km/h schaffen alle, im besten Fall ist Tempo 100 nach 4,9 Sekunden erreicht. Den Normverbrauch gibt Cupra mit mindestens 6,5 Litern (149 g/km CO2) an.

Als dritte Neuheit folgt der überarbeitete Ateca, der bei Cupra für mindestens 44.382 Euro verkauft wird. Er nutzt ebenfalls den 221 kW/300 PS starken Vierzylinder, schafft den Standardsprint in 4,9 Sekunden, erreicht bei Vollgas 247 km/h. Er steht mit Normwerten von 7,3 Litern (166 g/km) im Datenblatt. Dabei soll es mittelfristig aber nicht bleiben. Als nächstes eigenständiges Cupra-Modell hat Bauer bereits den elektrischen Geländewagen El Born in Aussicht gestellt, der kein direktes Pendant bei Seat bekommen soll.

