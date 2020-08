Woking (dpa/tmn) - McLarens neuer Sportwagen 620R ist ab 292 437 Euro zu haben. Das Coupé übernimmt viele Details des Rennwagens aus der GT4-Serie, hat aber allen Umbauten zum Trotz eine Straßenzulassung. Der 620R ist auf 225 Exemplare limitiert und wird nur bis zum Jahresende produziert. Die Auslieferung beginnt dem Hersteller zufolge in diesen Tagen.

Wo das Sport-Series-Grundmodell mit 397 kW/540 PS auskommen muss, leistet der 3,8 Liter große V8-Benziner hier 456 kW/620 PS und bringt bis zu 620 Newtonmeter (Nm) an die 20 Zoll großen Hinterräder. Das macht ihn zum stärksten und sprintschnellsten Modell der Serie. Denn in 2,9 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h. Und in 8,1 Sekunden sind bis 200 km/h erreicht.

Lediglich bei der Höchstgeschwindigkeit muss sich der 620R dem bis zu 328 km/h schnellen 600LT geschlagen geben: Weil die vom Rennwagen inspirierten Spoiler und Splitter zwar den Antrieb und mit ihm die Kurvengeschwindigkeiten erhöhen, zugleich aber auch den Luftwiderstand steigern, ist bei 322 km/h Schluss. Dabei verbraucht er McLaren zufolge im Mittel 12,2 Liter und kommt so auf einen CO2-Ausstoß von 278 g/km.

Außen hat McLaren angebaut, Nüstern in den Bug geschnitten und für zusätzliche Motor-Kühl-Luft eine Hutze aufs Dach gesetzt hat. Innen haben die Briten dagegen ausgeräumt: Es gibt mit Blick auf das Gewicht kaum mehr Dämmung und Verkleidung sondern reichlich Carbon, auch bei den Schalensitzen. Infotainment wird wie die Navigation nur auf besonderen Wunsch eingebaut.

