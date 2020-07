Wann sich der Wechsel einer Kfz-Versicherung lohnt und was Sie beachten müssen

Sollte es nämlich zu einem schweren Unfall kommen wie erst kürzlich bei dem Vorfall in Haan , kann das ohne Versicherungsschutz schwere finanzielle Folgen haben und für beide Parteien von Nachteil sein. Daher ist bei Fahrzeugen zumindest die Haftpflichtversicherung fest vorgeschrieben. Das heißt jedoch nicht, dass Sie sich bei Unzufriedenheit mit Ihrem Kfz-Versicherer zufriedengeben müssen. Ein Wechsel kann sich durchaus lohnen. Wann und was es dabei zu beachten gilt, möchten wir Ihnen in diesem Artikel zeigen.

Gründe seinen Kfz-Versicherer zu wechseln

Einer der besten Gründe, um einen Wechsel in Erwägung ziehen, sind Beitragserhöhungen. Falls die Kosten nicht mehr in Relation zur Leistung stehen, spricht wenig gegen einen Wechsel. Zumal Sie die Möglichkeit haben, den Vertrag durch das Kfz-Sonderkündigungsrecht zu beenden. Eine Beitragserhöhung gilt nämlich als Grund für eine Sonderkündigung. Sollten Sie gar Ihr Fahrzeug wechseln, haben Sie ohnehin das Recht, Ihren Versicherer frei zu wählen. Es empfiehlt sich also, nicht das erstbeste Angebot auszusuchen, sondern die Angebote der verschiedenen Versicherer untereinander zu vergleichen. Dabei geht es allerdings nicht nur um Kosten der Versicherung, sondern auch um die gebotenen Leistungen. Zudem gibt es einen großen Unterschied zwischen Teilkasko und Vollkasko. Sie sollten immer zuvor prüfen, was in den beiden Paketen enthalten ist. Sobald Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, können Sie die Kfz-Versicherung in nur 3 Schritten wechseln und von den Vorteilen Ihres neuen Anbieters profitieren. Prinzipiell gestaltet sich der Versicherungsabschluss unkompliziert. Es gibt jedoch einige Ausnahmen.

SCHUFA-Auskunft kann den Abschluss einer Versicherung erschweren

Menschen mit einer negativen Schufa Auskunft beklagen immer wieder, dass sie Probleme bei dem Abschluss einer Kfz-Versicherung haben. Sie fragen sich daher, ob eine Autoversicherung trotz Schufa Auskunft möglich ist. Grundsätzlich ist das durchaus der Fall. Es kommt jedoch stark darauf an, für was für ein Paket Sie sich entscheiden. Bei schlechter Bonität sollten Sie womöglich besser auf eine Kaskoversicherung verzichten, da es gut sein kann, dass Ihnen diese vom Versicherer nicht bewilligt wird. Sollte es hingegen lediglich um eine Haftpflichtversicherung gehen, sind dem Versicherer meist rechtlich die Hände gebunden, um Ihnen den Abschluss der Versicherung zu verwehren. Eine Kfz-Versicherung ist schließlich gesetzlich vorgeschrieben und die Versicherer müssen Ihren Kunden in der Regel zumindest ein Mindestpaket ermöglichen, damit diese mit Versicherungsschutz fahren können.

Aufgrund einer negativen Schufa auf einen Versicherungsschutz zu verzichten, ist hingegen nicht zu empfehlen. Zum einen sollte Ihre Sicherheit immer im Vordergrund stehen und dazu gehört auch, dass Sie finanziell abgesichert sind. Zum anderen können Sie schnell rechtliche Probleme bekommen. Vor allem dann, wenn Sie mit Vorsatz handeln. Die zuvor genannten Strafen sind nämlich noch weit höher, sobald Sie unter Vorsatz handeln. Sogar ein Entzug des Führerscheins und Fahrzeugs ist denkbar.