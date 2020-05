Der Volvo XC60 macht im Alter wenig Probleme

Berlin (dpa/tmn) - Der XC60 ist Volvos erstes Kompakt-SUV. Erst seit 2018 können Kunden mit dem XC40 auf eine Nummer kleiner zugreifen. Während das Angebot an Gebrauchten beim kleinen Bruder noch überschaubar ist, ist die Auswahl des XC60 am Markt vergleichsweise groß.

Und viel falsch machen können Second-Hand-Käufer nicht, denn das 4,60 Meter lange SUV erweist sich in den meisten Fällen als ein solides Auto.

Modellhistorie: Marktstart im Jahr 2008 als zweites SUV unterhalb des XC90; Modellpflege 2017 mit LED-Blinkern und neuen Scheinwerfereinfassungen; 2017 startet die zweite Modellgeneration.

Abmessungen: 4,63 m bis 4,64 m x 1,89 m x 1,71 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 495 l bis 1455 l.

Karosserievarianten: Der Volvo XC60 ist ein fünftüriges Kompakt-SUV und damit technisch gesehen eine Kombilimousine; Varianten gibt es nicht.

Stärken: Da wäre die lange Halbwertszeit in Sachen Aussehen, noch heute wirkt die alte Modellgeneration kaum aus der Zeit gefallen; bei der Hauptuntersuchung (HU) glänzt das Modell in vielen Punkten: Rost ist kein Problem, die Bremsen leisten über Jahre standfest ihren Dienst. Federn, Dämpfer und Antriebswellen sowie die Beleuchtung machen kaum Probleme, so der Befund des «Auto Bild Tüv Report 2020».

Schwächen: Trotz optionalem Allradantrieb sind die Geländeeigenschaften wie bei den meisten SUVs nur moderat ausgeprägt. Ärger machen die früh schwächelnden Achsgelenke, die bei der dritten HU viel Kritik ernten, ebenso die Lenkgelenke. Beim ersten Termin nach drei Jahren werden überdurchschnittlich oft bemängelt: die Bremsscheiben, die zum Verschleiß neigen, sowie die Bremsschläuche. Auch Ölverlust ist beim Tüv in den ersten Jahren immer mal wieder ein Thema.

Pannenverhalten: Der ADAC schreibt über das Schweden-SUV: «Der XC 60 schneidet mittel bis gut ab.» Mit Blick auf seine Statistik nennt der Club als Pannenschwerpunkte Probleme mit der Abgasrückführung bei Exemplaren mit Erstzulassung im Jahr 2014, mit dem Antriebsriemen (2012) sowie der Batterie (2012 und 2014).

Motoren: Benziner (Vier- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 149 kW/203 PS und 225 kW/306 PS; Diesel (Vier- und Fünfzylinder, Front- und Allradantrieb): 100 kW/136 PS bis 163 kW/220 PS.

Marktpreise (laut «DAT Marktspiegel» der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern):

- XC60 T5 AWD Kinetic (2016); 180 kW/244 PS (Vierzylinder); 70 000 Kilometer; 23 250 Euro.

- XC60 T6 AWD Summum (2015); 224 kW/304 PS (Sechszylinder); 86 000 Kilometer; 25 350 Euro.

- XC60 D4 DPF AWD Momentum (2013); 120 kW/163 PS (Fünfzylinder); 137 000 Kilometer; 13 200 Euro.