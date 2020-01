Wirklich schon Zeit für Winterreifen? - Auswirkungen der Klimaerwärmung

Der Klimawandel macht sich überall auf der Welt bemerkbar. Auch in Deutschland ist es auffällig, dass in den Wintermonaten nur wenig Schnee fällt und es relativ mild ist. Viele Autofahrer fragen sich daher, ob es überhaupt noch Sinn macht, die Winterreifen auf das Auto aufzuziehen. An der gesetzlichen Lage hat sich zu diesem Thema nichts geändert.

Von Aschendorff Medien