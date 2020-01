Diese Oldtimer sind weltweit begehrt

Die folgenden Autos gehören allerdings zu den Modellen, mit denen Fahrern auf der ganzen Welt die Aufmerksamkeit sicher ist. Die wenigsten dieser Autos lassen sich zu günstigen Preisen kaufen, zudem sind sie inzwischen extrem rar und daher international sehr beliebt.

Der Jaguar E-Type: So bekannt wie wenige andere Oldies

Dieser schnittige Sportwagen ist vor allem deshalb so beliebt, weil er eines der Lieblingsmodelle vieler Stars von damals war und immer noch ist. Eines jedoch ist klar: Wer diesen Oldtimer versichern und warten muss, der braucht ein wenig Erspartes. Im Jahr 1961 gebaut kann dieses Modell auch heute noch viele Autofans begeistern. Das Design gilt als zeitlos und besonders schnittig.

Das Ford T-Modell

Dass es sich bei diesem besonderen Stück um einen Oldtimer handelt, wird auch jeder Laie auf Anhieb erkennen. Die Karosserie erinnert von der Form her viel eher an eine Kutsche als an ein modernes Auto. Genau das ist es, was diesen beliebten Oldtimer zu etwas ganz Besonderem macht. Auf der ganzen Welt gibt es ihn nur noch wenige Male. Und das, obwohl das Ford T-Modell bis zum Jahr 1972 das meistverkaufte Auto der Welt war. Anschließend wurde es vom Modell Käfer des Herstellers VW abgelöst.

Der Cadillac Eldorado Biarritz

Dieses Modell hat wenig mit einem klassischen Sportwagen oder den typischen Oldtimern aus den 70ern zu tun. Stattdessen kann der Cadillac Eldorado Biarritz vor allem eines: Auffallen durch sein außergewöhnliches Design, welches eher an ein barockes Kunstwerk als an ein Auto erinnert. Auch heute noch ist dieses Modell äußerst beliebt bei Sammlern und Liebhabern besonderen und vor allem alten Autors. Bereits während und kurz nach der Produktion dieses Wagens galt der Cadillac Eldorado Biarritz als unpraktisch, aber optisch äußerst bestechend. Dass es den Wagen in vielen auffälligen Farben gab, verstärkte diesen Effekt noch.

Der NSU Ro 80

Wer sich einen Oldtimer wünscht, der auch heute noch einigermaßen bezahlbar ist, der kann sich nach diesem Oldtimer umsehen. Trotz des verhältnismäßig niedrigen Sammelwertes ist der NSU Ro 80 auch heute noch beliebt bei Oldtimer-Verrückten auf der ganzen Welt. Damals, als der Wagen neu auf den Markt kam, galt er sowohl technisch als auch vom Design her als äußerst innovativ. Zudem war er - für damalige Verhältnisse - sehr schnell. Dass die Optik des NSU Ro 80 dem Zeitgeist entsprach, sieht man auch daran, dass die Karosserie zahlreiche Nachahmer fand.

Der Porsche 909 Bergspyder

Bereits der Name des Herstellers lässt Autofans auf der ganzen Welt ins Schwärmen kommen. Besonders bemerkenswert war das leichte Gewicht dieses Wagens. Dieses Gewicht kam deshalb zustande, weil es sich um ein Modell handelt, welches nicht etwa für den privaten Gebrauch, sondern ausschließlich für Autorennen gedacht war. Kein Wunder also, dass es sich um einen besonders seltenen Oldtimer handelt, den man fast nirgends bekommt. Dennoch schwärmen Menschen weltweit von diesem technischen Wunder. Auch die Zweiliter-Achtzylinder-Kombination wusste die Autokenner bereits zu damaliger Zeit zu beeindrucken. Bei Rennen war der Wagen allerdings nicht so effizient wie gedacht. Deshalb wurde er nur auf zwei offiziellen Rennen gefahren. Zu bekommen ist dieses Porsche-Modell nirgends. Im Museum weiß der Wagen allerdings nach wie vor zu begeistern.