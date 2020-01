Einbrüche im Sauerland – wie Sie Auto und Haus schützen können

Die Zahl der Einbrüche im Sauerland ist laut aktuellen Zahlen zwar etwas zurückgegangen, dennoch gibt es weiterhin regelmäßig neue Meldungen über Einbrüche in Autos und Häuser. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen fragen, wie sie sich am besten schützen können. Glücklicherweise ist das durchaus möglich.

In diesem Artikel möchten wir darauf eingehen, wie Sie Auto und Haus vor Einbrechern schützen können, damit Vorfälle wie in Dülmen sich möglichst nicht mehr wiederholen. Zumal Schmuck natürlich längst nicht das einzige Wertvolle ist, was Einbrecher erbeuten. Manchmal ist es auch gleich ein Skoda Fabia, wie unter diesem Link . Einen hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern gibt es übrigens nicht. Wenn Sie sich an einige grundlegende Dinge halten, können Sie die Einbruchswahrscheinlichkeit aber deutlich reduzieren.

Sein Auto vor Einbrechern schützen

Während vor einigen Jahren fast alles an Autos geklaut wurde, haben es Einbrecher beziehungsweise Autodiebe inzwischen eher auf teurere Modelle abgesehen. Wobei es immer auf das jeweilige Auto ankommt. Manchmal sind auch verhältnismäßig günstige Wagen das Ziel. Hauptsache sie lassen sich gut an den Mann bringen. Sie sollten sich also in jedem Fall schützen. Ansonsten könnte es durchaus passieren, dass jemand in Ihr Auto einbricht und es stiehlt.

Eine grundlegende Sicherheitsvorkehrung ist die klassische Alarmanlage. Diese sollte auf keinen Fall fehlen, ist aber nur eine von zahlreichen potentiellen Optionen. Denn es gibt so einige Produkte, die Sie zum Schutz Ihres Autos nutzen können. Interessant ist beispielsweise die Lenkradkralle. Eine Lenkradkralle verhindert, dass Autodiebe einfach wegfahren können. Sofern die Sicherheitsschlüssel der Kralle außerhalb des Autos aufbewahrt werden, dürften Diebe es schwer haben, sie zu beseitigen. Doch es gibt noch weit mehr nützliche Tools. Ein Muss ist beispielsweise ein GPS-Tracker. Gut versteckt, wird Sie ein solcher Tracker warnen, sobald sich Ihr Fahrzeug bewegt. Außerdem können Sie das Fahrzeug orten, sodass die Polizei den Dieben das Handwerk legen kann.

Sein Haus vor Einbrechern schützen

Ein Einbruch in das eigene Haus ist nicht nur wegen des finanziellen Schadens schlimm, sondern kann ein traumatisches Erlebnis sein. Daher ist es umso wichtiger, sich richtig zu schützen. Eine Alarmanlage ist ohnehin obligatorisch. Doch oft reicht sie nicht aus. Daher sollten Sie weitere Optionen im Betracht ziehen, um Ihr Hab und Gut zu schützen. Am sinnvollsten sind weitere technische Sicherungsmaßnahmen. Zwar gelangen Einbrecher in der Regel so oder so in das Eigenheim. Doch bei einer zu hohen Chance erwischt zu werden, suchen sie in der Regel schnell das Weite.

Gut gesicherte Häuser wirken meist aus dem Grund abschreckend, da Einbrecher einfach zu viel Zeit brauchen würden, um hineinzugelangen. Das wiederum würde das Risiko erhöhen, erwischt zu werden. Vor allem dann, wenn das Haus über eine Alarmanlage verfügt. Doch nicht nur die Schutzmaßnahmen an sich sind es, die einen Einbruch verhindern. Es ist auch wichtig, dass Sie sich richtig verhalten. Passen Sie beispielsweise in den sozialen Netzwerken auf und geben Sie niemals Informationen preis, wann und wie lange Sie außer Haus sind. Das ist unter anderem dann ein Risiko, wenn Sie für längere Zeit in den Urlaub fahren.