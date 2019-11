Unter Feuer: Gebrauchtwagenhandel in Deutschland - Verpflichtungen und Altlasten fressen Gewinne

Die Idee, Autos billig zu kaufen und nach geringen Investitionen mit hohen Profiten weiter zu verkaufen wird immer schwieriger. Gründe gibt es dafür viele:

Gesetzliche Vorgaben zur Gewährung einer Garantie

Anspruchsvolle Kunden

Qualitätsprobleme auch bei Premium-Marken

Konkurrenz durch preiswerte Neuwagen

Als Gebrauchtwagenhändler ist man zur Gewährung einer einjährigen Garantie verpflichtet, wenn man ein Auto an Privatkunden verkauft. Da man die Vorgeschichte eines Fahrzeugs nicht kennt, ist diese Verpflichtung stets ein großes Risiko für den Händler. Die Kunden möchten zwar durch den Kauf eines Gebrauchtwagens Geld sparen. Erwartet wird aber in der Regel ein Fahrzeug, das von einem Neuwagen kaum zu unterscheiden ist. Das ist jedoch auch bei Premium-Marken heute kaum noch durchführbar. Erschreckende Korrosionsprobleme, gelängte Steuerketten, unzureichende Kolbenringe und nicht zuletzt der Dieselskandal, sind nur die bekanntesten Beispiele für die Sündenfälle, welche sich deutsche Autobauer in den letzten Jahren geleistet haben. Die Marke "Made in Germany" hat so enorm gelitten, dass hohe Profite auf dem Zweitmarkt dadurch nur noch sehr schwer zu erzielen sind.

Klimapaket und technologischer Wandel als neue Herausforderungen

Der Dieselskandal hat dem Gebrauchtwagenhandel eine enorme Menge junger aber praktisch unverkäuflicher Autos beschert. Der Diesel an sich ist nachhaltig beschädigt und wird bei vielen Händlern zum Ladenhüter. Keine Ladenhüter sind hingegen mehr die Elektrofahrzeuge. Der Ausbau der Ladestationen geht gegenwärtig mit Hochdruck voran. Mit Hyundai und Volkswagen stehen zwei Hersteller in den Startlöchern, die bald massenkompatible Elektrofahrzeuge anbieten. Wenn diese den Zweitmarkt erreichen und der Ausbau der Ladestationen ein interessantes Maß erreicht haben, wird es sehr eng für die Verbrenner. Schon heute rümpfen die ersten Neuwagenkunden über Diesel und Benziner die Nase und nennen sie "technische Dinosaurier".

Kurz- und langfristige Folgen und wie der Handel reagieren kann

Die ohnehin schon angespannte Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird mit den immer schärferen Klimaregeln und dem Aufkommen der Elektroautos deutlich stärker werden. Verbrenner, gleich welchen Typs, gehören definitiv einer aussterbenden Art an, mit der sich immer schwerer Geld verdienen lassen wird. Bei den Elektroautos wird es aber genau umgekehrt sein: Sobald diese den Gebrauchtmarkt erreichen, werden sie die alten, lukrativen Zeiten zurückkehren lassen. Die Elektromobilität ist mutmaßlich die Technik der Zukunft. Das wissen inzwischen auch die Verbraucher. Hinzu kommt, dass Elektrofahrzeuge eine wesentlich geringere technische Komplexität besitzen, als die Verbrenner. Vor allem die heute noch hergestellten Diesel- und Benzinfahrzeuge haben aufgrund der scharfen Abgasregeln eine Vielzahl technischer Komponenten an Bord, die ein Elektrofahrzeug einfach nicht benötigt: Katalysator, Harnstoffeinspritzung, AGR-Ventile usw. sind in der Elektromobilität überflüssig, da von diesen Autos einfach keine Emissionen mehr freigesetzt werden.

Mit dem Durchsetzen der Elektrofahrzeuge muss sich der Gebrauchtwagenhandel deshalb auf dramatisch fallende Preise für Verbrennerfahrzeuge einstellen. Dieser Trend steht zwar im Moment noch nur kurz bevor, es wird aber nur noch eine Frage von wenigen Jahren sein, bis es soweit ist.

Risiko auslagern und minimieren

Noch lassen sich jedoch die etablierten Verbrenner-Fahrzeuge einigermaßen gut verkaufen. Gegenwärtig ist die Konkurrenz durch die Elektromobilität zwar schon spürbar aber noch nicht so gravierend. Für Gebrauchtwagenhändler kann dies eine Chance sein: Den technologischen Wandel und damit einhergehenden Preisverfall für Verbrenner-Fahrzeuge können ein starkes Argument für hohe Rabatte sein. Es wird zunehmend zum Risiko, Verbrenner in seinem Gebrauchtwagen-Portfolio zu führen. Aber wo immer ein hohes Risiko ist, da locken auch hohe Gewinne. Wenn dann noch Fahrzeuge in größeren Mengen abgenommen werden, können die Einkaufspreise wieder ein sehr interessantes Niveau erreichen. Wichtig ist es, hier einen Partner, beispielsweise adesa.eu zu kennen, der zuverlässig ist und den Gebrauchtwagenhandel kennt. Zwischenhändler für Gebrauchtwagen sind hier die Partner, die der Business-to-Consumer Händler nun braucht. Spezialisierte Abnehmer von Fahrzeugflotten können den Anbietern für Endkunden folgende Services bieten:

Technische Ausstattung und Know-How

Optische Aufarbeitung für ideale Verkaufsbereitschaft

Mit dem Wissen und Werkstatt können die abgenommenen Fahrzeugflotten effizient in einen technischen Zustand versetzt werden, welcher das Risiko eines Garantiefalls für den Endkunden-Händler minimiert. Ebenso kann auch die Aufbereitung von Karosserie und Innenraum schon beim Zwischenhändler geschehen. Der Vorteil der Zwischenhändler ist: Im B2B Bereich, also beim Verkauf von Händler zu Händler, existiert keine Gewährleistungspflicht. Diese greift erst beim Verkauf an den privaten Endkunden.

Fazit: Ehrlichkeit und Qualität zahlen sich aus

Auch wenn der Zwischenhändler keine Gewährleistung auf die an den Endkundenhändler verkauften Gebrauchtfahrzeuge geben müssen, können Sie dennoch einen entscheidenden Beitrag zur Wahrung der Profitabilität bieten. Mit einem Paket aus günstigen Preisen und gut gewarteten Fahrzeugen ergibt sich auch heute noch eine Chance für gute Geschäfte für alle Beteiligten.