Autounfälle vermeiden: Das können Sie tun

Sicher fahren auf der Autobahn

Viele Autofahrer ziehen vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die Überholspur. Das ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch rechtliche Konsequenzen haben: Autofahrer handeln mit diesem Verhalten nämlich sorgfaltswidrig. Zunächst sollte man also auf der rechten Spur fahren, um sich einen Überblick über den Verkehrsfluss zu verschaffen. Ein weiterer Grund für Unfälle auf der Autobahn sind Staus. Wer dabei immer wieder die Spur wechselt, um in freie Lücken zu fahren, gefährdet sich und die anderen Autofahrer. Denn gerade im Stau sinkt durch den ständigen Stop-and-go-Verkehr die Aufmerksamkeit. Zudem verkürzt sich die Zeit, die man im Stau verbringt, kaum. Deshalb gilt: geduldig bleiben und an eine mögliche Rettungsgasse für Krankenwagen denken.

Unterwegs auf der Landstraße

Häufig passieren Unfälle beim Überholen auf der Landstraße , weil entweder die Sichtweite oder die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs unterschätzt wird. Daher gilt als Faustregel: Nur, wenn die Sichtweite mindestens 700 Meter beträgt, können andere Autos gefahrlos überholt werden. Autofahrer sollten zudem immer im Hinterkopf behalten, dass sie durch das Überholen anderer Autos maximal zehn Prozent der Fahrzeit einsparen.

Das richtige Verhalten bei Unfällen

Kommt es doch zu einem Autounfall, ist es wichtig, sich richtig zu verhalten . Zuerst gilt es die Unfallstelle abzusichern und sich danach eine Warnweste anzuziehen. Anschließend begibt man sich an einen sicheren Ort abseits der Straße, zum Beispiel hinter die Leitplanke. Nur so lassen sich weitere Gefahrensituationen vermeiden. Nun kann man Rettungskräfte informieren und den Unfallort sowie die beschädigten Fahrzeuge dokumentieren. Verletzte Personen sollten so schnell wie möglich Erste Hilfe erhalten. Dabei ist stets auch auf die eigene Sicherheit zu achten. Fehler bei der Erstversorgung haben in Deutschland keine rechtlichen Konsequenzen – unterlassene Hilfeleistung dagegen schon.

