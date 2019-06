Göteborg (dpa/tmn) - Die schwedische Firma Regent will ihr erstes Elektro-Motorrad im Mai 2020 ausliefern. Die Produktion soll im Juli starten, teilte der Hersteller mit. 2019 startet die Produktion von 75 Maschinen für Europa, im Folgejahr sind 500 Stück für Europa, die USA und Kanada geplant.

Die Komponenten stammten zwar aus der ganzen Welt, zusammengebaut werde die No.1 aber in Schweden. Das Motorrad im klassischen Retro-Stil ist ab 9500 Euro auf der Firmen-Homepage zu bestellen. Das 130 Kilogramm schwere Motorrad ähnelt klassischen Naked-Bikes wie etwa der Yamaha SR 500 vom Ende der 1970er Jahre.

Speichenräder, Tank-Attrappe und Doppelsitzbank machen mit ihrem klassischen Aussehen fast vergessen, dass hier ein E-Motor und ein Akku für Vortrieb sorgen.

Der Motor sitzt an der Hinterradnabe und wirkt optisch wie das Gehäuse einer Trommelbremse. Allerdings verzögern zwei Scheibenbremsen das Motorrad. Es kann laut Hersteller bis zu 130 km/h schnell werden und bis zu 150 Kilometer mit einer Ladung weit fahren. Das Aufladen dauert aktuell fünf bis acht Stunden, so der Hersteller, der nach eigenen Aussagen an einem Schnellader als Extra arbeitet.

Neben den zwei Scheibenbremsen mit ABS, dem LED-Licht unter anderem im klassischen Rundscheinwerfer und dem eingebauten GPS macht das digitale Infotainment-System mit Touchscreen klar, dass die Regent ein Motorrad aus dem 21. Jahrhundert ist. Ein stärkeres Modell sei für 2021 in Planung.