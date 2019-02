Hautallergien? Oder einfach nur gestresst?

Dann besuchen Sie die Dülmener Salzgrotte im Kreis Coesfeld und erfahren Sie, was wahre Entspannung bedeutet! Sanfte Lichter, ein angenehmes Klima und eine beruhigende Atmosphäre empfangen Sie und lassen Sie die Strapazen des Alltags vergessen.

Behindertengerecht und viele Angebote

Übrigens sind die Räumlichkeiten der Salzgrotte auch mit dem Rollstuhl bequem erreichbar und verfügen über eine behindertengerechte Toilette. Erkundigen Sie sich bei Marta Schlüter nach Erlebnisangeboten, Kursen und Wellness-Arangements.

Hausmesse im Februar

Sind Sie neugierig geworden? Dann überzeugen Sie sich auf der Hausmesse von Freitag, 22.02.2019 bis Sonntag, 24.02.2019. Die Öffnungszeiten sind an diesen Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr. Die letzte Sitzung findet um 17.00 Uhr statt. Sichern Sie sich, mit Voranmeldung, einen kostenlosen Besuch der Salzgrotte und der Solevernebelung. Kindersitzungen finden Freitag um 16.00 Uhr, Samstag um 14.00 Uhr und Sonntag um 15.00 Uhr statt. Die Klangreise am Samstag um 17.00 Uhr wird für 10 Euro statt 18 Euro angeboten. Das Autogene Training am Sonntag um 12.00 Uhr ist sogar kostenlos. Tipp: Die 10er Karte kostet während der Messe nur 85 Euro inkl. zwei gratis Sitzungen und einem Geschenk.

Essen und Trinken

Für das leibliches Wohl ist an diesen Tagen selbstverständlich gesorgt.

Weitere Informationen

Diese bekommen Sie im Internet unter www.salzgrotte-duelmen.de , telefonisch unter 02594-7875107 oder direkt vor Ort (Münsterstr. 1, 48249 Dülmen) zu den Öffnungszeiten.