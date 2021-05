Antisemitische Ausschreitungen: Tatverdächtige identifiziert

In einem Fall sei bereits Untersuchungshaft angeordnet worden. Ermittelt werde bei den bislang erfassten Fällen wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Beleidigung, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Angriffs auf Polizisten und Abhalten nicht genehmigter Veranstaltungen.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Polizei nahe der Gelsenkirchener Synagoge mit wenig Einsatzkräften bis zu 180 Demonstranten gegenübergestanden, die antisemitische Sprechchöre angestimmt hatten. Die Polizei in Gelsenkirchen habe an dem Morgen einen ersten Hinweis aus den sozialen Medien entnommen, sei aber nicht von einer bevorstehenden größeren Versammlung ausgegangen, sagte Reul. «Die Bewertung war möglicherweise verbesserungsfähig.» Die damalige Einschätzung sei aber gewesen: «Da wird nichts passieren.» Dieser Einsatz werde nun aufbereitet, kündigte der Innenminister an.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-665181/4