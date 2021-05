Waltrop (dpa/lnw) - Mehrere Männer sollen einen 27-jährigen Mann in einer Unterkunft in Waltrop im Kreis Recklinghausen durch Schläge und Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer musste notoperiert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa