Obduktion angeordnet: Haushälterin findet Toten

Iserlohn (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Iserlohn hat die Staatsanwaltschaft Hagen die Obduktion des 61-Jährigen angeordnet. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Dienstag hatte die Haushälterin den Bewohner am Montagmorgen in seinem Haus gefunden. Ein Gewaltdelikt konnten die Ermittler nicht ausschließen. Das Ergebnis der Untersuchung lag am Nachmittag noch nicht vor.

Von dpa