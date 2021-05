Streeck unterstützt Aufhebung der Impf-Priorisierung

Bonn (dpa) - Der Virologe Hendrik Streeck unterstützt die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Aufhebung der Impf-Priorisierung zum 7. Juni. «Die Unterschiede, die wir jetzt noch haben, sind nicht mehr so groß, als dass sie eine Priorisierung rechtfertigen würden», sagte Streeck am Mittwoch in Bonn der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, in der jeder, der geimpft wird, gleich welchen Alters, hilft, das Infektionsgeschehen zu reduzieren.»

