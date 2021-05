Neue Ausstattung für rund 180 Bahnhöfe in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Deutsche Bahn will die Ausstattung von 182 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen erneuern. Dafür würden bis Ende dieses Jahres rund 670 Sitzbänke, 3000 neue Hinweisschilder und 50 neue Wetterschutzhäuser aufgestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.