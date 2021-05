Nach Fund von Tunnel zur Bank: Experten suchen nach Spuren

Spenge (dpa/lnw) - Einen Tag nach dem Fund eines Tunnels im Umfeld einer Volksbank in Spenge (Kreis Herford) laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Spurenexperten des Polizeipräsidiums in Bielefeld sind nach Angaben der Polizei in Herford an den Tatort gekommen. Nach Angaben eines Sprechers von Dienstag sind noch viele Fragen offen. So auch, was mit dem Erdaushub passiert ist, der beim Tunnelbau angefallen war. Der Bereich ist weiterhin abgesperrt.

Von dpa