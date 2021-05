Überlebende des Brandes: Zwei Schimpansen bleiben in Krefeld

Krefeld (dpa) - Die beiden Schimpansen Bally und Limbo, die den verheerenden Affenhaus-Brand im Krefelder Zoo in der Silvernacht 2019/20 überlebt haben, ziehen nun doch nicht nach Dänemark um. Der Krefelder Zoo teilte am Dienstag mit, dass man beim Neubau des Artenschutzzentrums Affenpark ein Warmhaus mit Außenanlage errichten wolle, in das unter anderem die beiden Menschenaffen einziehen sollen. Bis zur Fertigstellung dieses Baus sollen die beiden in ein provisorisches Freigehege kommen. Zuvor hatten Bally und Limbo eigentlich in einen dänischen Zoo umziehen sollen, dies hatte das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) empfohlen. Dort aber hätte umgebaut werden müssen, und dafür fehlte zunächst das Geld.

Von dpa