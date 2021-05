Arminia-Kapitän Klos: «Dürfen uns nicht in die Hose machen»

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefelds Kapitän Fabian Klos hat seinen Mitspielern zu einem angstfreien Auftreten am letzten Saisonspieltag geraten. «Wichtig ist: Wir dürfen uns nicht in die Hose machen. Das hat noch nie geholfen. Das wird auch diesmal nicht helfen», sagte Klos am Dienstag in einem Interview, das der ostwestfälische Fußball-Bundesligist bei Youtube veröffentlichte. Die Arminia spielt am Samstag (15.30 Uhr) auswärts gegen den VfB Stuttgart. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt sicher, bei einem Remis oder eine Niederlage könnte Bielefeld direkt absteigen.

Von dpa