Pinkwart: 45 Milliarden Euro Corona-Hilfen für Wirtschaft

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie haben der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen Unternehmen, Freiberufler und Solo-Selbstständige bislang mit insgesamt 45,6 Milliarden Euro unterstützt. Diese Zahl nannte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Hinzu kämen rund 5 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten.

Von dpa