Dauner-Lieb soll neue Verfassungsgerichtspräsidentin werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kölner Rechtsprofessorin Barbara Dauner-Lieb soll neue Präsidentin des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichts in Münster werden. Darauf haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Fraktionen von CDU und SPD am Dienstag geeinigt. Der Landtag soll die 66-jährige Professorin, die an der Universität Köln lehrt, am Mittwoch zur obersten Richterin des Landes wählen. Dauner-Lieb folgt auf Ricarda Brandts (65), die Ende dieses Monats in den Ruhestand geht.

Von dpa