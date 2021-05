Angreifer Huntelaar fraglich für Spiel beim 1. FC Köln

Im vorerst letzten Erstligaspiel muss Schalke auf mehrere Spieler verzichten, darunter Benjamin Stambouli (Operation am Oberkiefer), Omar Mascarell (Muskelfaserriss), Matija Nastasic (Wadenverletzung), Nabil Bentaleb (Operation an der Leiste) und Hamza Mendyl (Syndesmoseverletzung), die sich im Aufbautraining befinden. Darüber hinaus fehlen drei Akteure, die in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Drei weitere Spieler, die der Kontaktgruppe eins zugeordnet wurden, stehen ebenfalls unter Quarantäne.

