Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen sinkt wieder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag einen Wert von 86,4 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche (123,2) und auch weniger als am Vortag (89,9). Am Montag war die wichtige Kennziffer zur Bekämpfung der Pandemie nur im Vergleich zum Vortag, dem Sonntag, leicht um 1,4 gestiegen. Gegenüber der Vorwoche war die Zahl auch hier rückläufig.

Von dpa