Vodafone profitiert von Nachfrage nach schnellem Internet

Düsseldorf (dpa) - Weil viele Kunden für schnelles Internet daheim tiefer in die Tasche greifen, bekommt die Deutschlandtochter des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone mehr Geld in die Kasse. Im Geschäftsjahr 2020/21 stiegen die Erlöse des Telekom-Konkurrenten im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Dieser Wert ist organisch, für ihn wurden also gleiche Geschäftsteile betrachtet, und damit besser vergleichbar. Rechnet man den zugekauften Anbieter Unitymedia hinein, ist es ein Plus von 7,7 Prozent auf rund 11,5 Milliarden Euro.

Von dpa