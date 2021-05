Junge Männer sollen Israel-Flagge angezündet haben

Wann genau die Flagge gestohlen und verbrannt wurde, ist noch unklar. Die Stadtverwaltung hatte den Diebstahl am Freitagmorgen der Polizei gemeldet. Am Freitagabend wurden dem Staatsschutz der Kripo Duisburg in Dunkelheit aufgenommene Videoaufnahmen zu dem Fall bekannt. Sie waren in einem sozialen Netzwerk verbreitet worden. Aus den Aufnahmen soll hervorgehen, dass die Drei die Flagge auf einem Marktplatz in einem anderen Stadtgebiet verbrannt haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die weitere Angaben machen können.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-641262/3