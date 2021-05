Import von Bienenhonig in NRW seit 2016 fast vervierfacht

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird immer mehr Bienenhonig importiert. Die Einführung von Honig habe sich innerhalb von fünf Jahren fast vervierfacht, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag anlässlich des Weltbienentages am kommenden Donnerstag mit. Im Jahr 2020 sind in NRW 3688 Tonnen Honig im Wert von 22,4 Millionen Euro eingeführt worden. 2016 waren es nur 968 Tonnen Honig im Wert von 9,1 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 281 Prozent beim Gewicht sowie einer Steigerung von 145 Prozent beim Wert.

Von dpa