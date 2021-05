Zweifacher Paralympics-Sieger Durst verzichtet auf Tokio

Dortmund (dpa) - Der zweifache Paralympics-Sieger Hans-Peter Durst verzichtet auf die Spiele im August in Tokio. Auf seiner Homepage nannte der 62 Jahre alte Radsportler drei Gründe für seine Absage: Gesundheutliche Bedenken vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, den «Respekt vor dem Gastgeberland» angesichts ablehnender Umfrage in Japan zu den Spielen und «ein kleines Zeichen der Solidarität» gegenüber jenen, die in der Pandemie um ihre Existenzen bangen.

Von dpa