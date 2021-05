Polizei: Brandstiftung in türkischem Supermarkt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein unbekannter Täter ist in Gelsenkirchen in einen türkischen Supermarkt eingebrochen und hat ihn ersten Ermittlungen zufolge anschließend in Brand gesetzt. Videobilder einer Überwachungskamera zeigten, wie ein Mann in der Nacht zum Montag in den Lebensmittelmarkt in der Nähe des Hauptbahnhofs eindringt und ihn wieder verlässt. «Im Anschluss brennt es und wir haben Brandbeschleuniger gefunden», sagte Polizeisprecher Thomas Nowaczyk am Montag der dpa. «Wir gehen von schwerer Brandstiftung aus.» Ein Zeuge hatte zudem gesehen, wie eine «schwarz gekleidete Person» vom Brandort flüchtete.

Von dpa