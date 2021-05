Tedesco verlässt Russland als Vizemeister

Moskau (dpa/lnw) - Der frühere Schalke-Trainer Domenico Tedesco verabschiedet sich ohne Groll und als Vizemeister von seiner Station als Chefcoach bei Spartak Moskau. «Ich habe den Schritt nach Moskau keine Sekunde bereut. Es war eine intensive, aber unglaublich tolle Zeit», sagte Tedesco am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem 2:2 bei Achmat Grosny hatte sein Team am Sonntag den zweiten Platz verteidigt, nur Meister Zenit St. Petersburg schnitt in der russischen Liga noch besser ab.

Von dpa