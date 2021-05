Reul bei Schabbat-Gottesdienst in Kölner Synagoge

Köln (dpa/lnw) - Innenminister Herbert Reul (CDU) hat am vergangenen Samstag den Gottesdienst zum Schabbat in der Kölner Synagoge besucht. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.