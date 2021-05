Offenbach (dpa/lnw) - Es bleibt nass und ungemütlich in Nordrhein-Westfalen. Am Montag kann es Schauer, Gewitter und stürmische Böen von bis zu 70 Stundenkilometern geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Auch Hagel ist möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad, in Hochlagen um 10 Grad.

Von dpa