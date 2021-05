Autobahn-Unfall mit 16 Fahrzeugen: Eine Person verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Zahlreiche Autos sind auf der A2 bei Gütersloh am Sonntagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Bielefeld waren 16 Fahrzeuge an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh in Fahrtrichtung Hannover beteiligt. Eine Person sei verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» berichtet.

Von dpa