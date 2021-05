Ansturm auf gedeckte Tische bis hin zu «Terrassentourismus»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die in knapp einem Viertel der NRW-Regionen wieder mögliche Außen-Gastronomie ist nach Verbandsangaben am Wochenende auf eine riesige Nachfrage auch aus anderen Landesteilen gestoßen. «Trotz des schlechten Wetters gab es häufig Anfragen und Reservierungswünsche von Gästen, vor manchen Terrassen bildeten sich sogar Warteschlangen», sagte Dehoga-Landessprecher Thorsten Hellwig am Sonntag. In Münster habe man teilweise auch «Terrassentourismus» mit Gästen aus den umliegenden Kreisen feststellen können.

Von dpa