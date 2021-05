Diebin stiehlt Frau ein Handy: Beute beim Kind gefunden

Witten (dpa/lnw) - Eine Diebin hat einer Frau in Witten das Handy gestohlen und die Beute bei ihrem siebenjährigen Kind versteckt. Die 36-Jährige stand am Samstag laut Angaben der Polizei an einem Bankautomaten und legte ihr Mobiltelefon ab. Dann näherte sich die 26 Jahre alte Frau von hinten und nahm es ihr weg. Als sie die Tatverdächtige darauf ansprach, stieß ihr diese vor die Brust. Sie habe dabei einen spitzen, unbekannten Gegenstand in der Hand gehalten und die 36-Jährige leicht verletzt. Wenig später entdeckte die Polizei die 26-Jährige und das Handy am Rücken ihres Kindes.

